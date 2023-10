Omc, il primo giorno. Spada: "Dopo l’alluvione. Ravenna è diventata simbolo di resilienza e rinnovamento"

"Non è stato facile decidere di incontrarci a cinque mesi dal rinvio dovuto all’alluvione, ma Ravenna è diventata un simbolo di resilienza e rinnovamento e con la città abbiamo un legame speciale costruito attraverso i decenni". Monica Spada, presidente di Omc, lo ha detto ieri in apertura alla prima giornata di Omc in corso al Pala De André. E il sindaco Michele De Pascale ha interpretato l’atmosfera all’interno della Sala Rossa affermando che "nel tragico periodo di guerra in cui stiamo vivendo, il tema dell’energia è strettamente legato alla speranza di libertà, democrazia e pace dell’Europa e di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo". Al centro dell’attenzione il rapporto fra energia e situazione geopolitica. Per il Ceo di Eni, Claudio Descalzi "le tensioni in Medio Oriente non cambiano i progetti e la cooperazione di Eni con l’Algeria". Descalzi ha anche rassicurato sulla crescita del prezzo del gas. "C’è stato un salto, ma al momento non c’è nulla di preoccupante, anche se l’Europa non ha gas proprio e l’inverno porta qualche tensione. Ma sui volumi non c’è problema". Gli intervenuti hanno sottolineato come i radicati rapporti economici e politici correlati all’energia possano essere un vettore importante per la ripartenza pacifica.

Ne hanno parlato, fra gli altri, i tre ministri che si sono susseguiti nel corso della mattinata: il titolare del dicastero dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, presente a Ravenna, il collega Antonio Tajani (Cooperazione internazionale) e il vicepremier Matteo Salvini. "Dobbiamo adattarci alle attuali sfide e fare in modo che l’Italia diventi un grande hub energetico da cui possano partire materie prime verso il nord dell’Africa", ha detto Tajani.

Riferendosi alla questione ambientale, ha aggiunto che "un paese industriale come l’Italia deve lavorare assieme ai propri interlocutori per ridurre le emissioni di CO2". Concetti su cui è tornato Matteo Salvini: "Quel che accade in Medio Oriente ci impone di stringere ancora di più i rapporti con i paesi con cui abbiamo una collaborazione energetica. In un momento in cui il rischio di conflitto è forte, bisogna che il Mediterraneo torni a essere teatro di libero scambio e l’energia ha un ruolo importante".

Il viceministro si è soffermato sulla transizione "che deve prevedere sostenibilità economica e sociale. Far finta che si possa fare a meno di gas e carburanti fossili nei prossimi decenni è una sciocchezza. Occorre investire sulle energie alternative, decarbonizzare usando il buon senso, senza dire di no ai biocarburanti, all’idrogeno, al nucleare". Infine, spazio per i rappresentanti governativi di Cipro, George Papanastasiou; Egitto, Tarek El Molla, e Algeria, Mohammed Arkab. Ieri, intanto, le manifestazioni contrarie e favorevoli alle estrazioni, quella degli ambientalisti e quella dei militanti del Partito Repubblicano con Giannantonio Mingozzi della direzione nazionale ed Eugenio Fusignani segretario regionale. Oggi dalle 9.30 la seconda giornata.