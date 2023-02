Ome, la versatilità è il punto di forza

Ome, acronimo di Officina Meccanica Ensini, nata nel 1996 da un piccolo garage, è diventata oggi una importante srl, grazie all’esperienza e alla determinazione di Fabio Ensini, il quale – purtroppo scomparso prematuramente a soli 46 anni poco più di un anno fa – non solo aveva la passione per la meccanica, ma anche per le moto. Ad oggi, l’azienda di Alfonsine, passata in eredità, sta continuando a portare avanti quanto costruito negli anni, con la stessa professionalità e la stessa determinazione, grazie anche ai suoi collaboratori, che non hanno mai smesso di credere nell’azienda e nelle sue potenzialità. Ome, grazie agli investimenti in macchinari ad alta tecnologia e all’inserimento di risorse umane che vengono continuamente formate, punta su un unico obbiettivo, ovvero portare l’azienda nel futuro con macchinari che abbiano tecnologie sempre più avanzate, per stare al fianco del cliente oggi e domani.

Il suo punto di forza è la versatilità nelle varie tipologie di lavorazioni, grazie alla notevole esperienza acquisita negli anni, si riescono a coprire, in maniera trasversale, vari settori del mercato, sia nazionale che estero, realizzando ‘particolari’ per macchine produzione stampi dei settori plastico, biomedicale, packaging, nautico, aeronautico ed automotive. Ome concretizza le richieste del cliente con tecnologie Cad-Cam, a partire dal disegno, dal modello o anche solo dall’idea. Poi analizza la fattibilità per procedere quindi alla realizzazione del pezzo di piccole o medie dimensioni. Per pezzi singoli, ed anche per serie medio grandi eseguite su tutti i materiali ferrosi e non, viene coinvolto l’ufficio tecnico che, partendo dal modello 3D, genera il percorso di lavorazione per la macchina utensile. Sfruttando la tecnologia dell’industria 4.0, l’azienda ha aumentato la produttività e a migliorato la qualità dei prodotti.

L’azienda di Alfonsine, che al proprio interno è dotata di torni, fresatrici e centri di lavoro pallettizzati a 5 assi, esegue lavorazioni di tornitura, fresatura e filo-erosione, utilizzando esclusivamente macchine a controllo numerico, con tavola girevole ad asse orizzontale, verticale, basculante, e con posizionamento ad asse.

Il processo produttivo viene seguito dal collaudo, che non è inteso soltanto come verifica finale prima della consegna, ma come una pratica regolare e certificata che supporta tutte le fasi di lavorazione, come previsto dai moderni sistemi di qualità. Una sala metrologica a temperatura costante, accoglie strumenti di collaudo di ultima generazione, come la macchina di misura Cord3, ideale sia per le tradizionali misure punto-a-punto, sia per i più avanzati cicli di scansione a 5 assi a contatto e con tecnologia laser.

Grazie alla fortissima passione che Fabio Ensini aveva per le motociclette, l’azienda alfonsinese si è specializzata anche nella realizzazione di componentistica per il settore moto da corsa.

Da alcuni anni l’azienda collabora col Team Reacing, e realizza vari componenti per diverse tipologia di moto.

L’azienda si sviluppa su una superficie totale di circa mille metri quadri, tra uffici, sala metrologica, area produttiva ed un piazzale esterno. Ad oggi la Ome si pone sul mercato in una posizione di continuo sviluppo e di ricerca di nuove tecnologie, con l’obiettivo di attrarre nuovi talenti.