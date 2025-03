Omessa denuncia, definitiva l’assoluzione del comandante

Il comandante della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, Vasco Talenti, è definitivamente assolto dall’accusa di omessa denuncia aggravata. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso “per saltum” presentato dal Pm Angela Scorza, ponendo così fine a un procedimento giudiziario che aveva avuto origine dalle inchieste sull’ex agente della Polizia Locale Gian Carlo Valgimigli. La vicenda giudiziaria di Talenti prende le mosse dalle inchieste sull’ex vigile Valgimigli. Durante le indagini, il nome di Talenti era emerso in relazione a un episodio risalente al 14 settembre 2019, quando un ispettore della Polizia Locale, suo sottoposto, aveva riferito di aver raccolto da un conoscente informazioni sul fatto che quest’ultimo era stato assunto come bodyguard da un imprenditore faentino minacciato dal vigile Valgimigli. L’ispettore, in un contesto informale davanti alla macchinetta del caffè, aveva raccontato il tutto a Talenti, precisando di aver consigliato al conoscente di rivolgersi al Commissariato di Faenza, che già stava indagando su Valgimigli. E così era avvenuto: la segnalazione era arrivata alle autorità competenti, portando poi all’arresto e alla condanna del vigile urbano per estorsione. Secondo l’accusa, però, Talenti avrebbe dovuto formalizzare la notizia di reato e trasmetterla all’Autorità giudiziaria. Il Pm lo aveva accusato di "inerzia", chiedendo per lui una condanna a otto mesi. Il Tribunale di Ravenna lo aveva però assolto “perché il fatto non sussiste”. La difesa, con l’avvocato Lorenzo Valgimigli, aveva evidenziato come l’ispettore fosse un ufficiale di polizia giudiziaria e quindi autonomamente responsabile della trasmissione della notizia di reato, oltre al fatto che la giustizia aveva comunque fatto il suo corso senza alcun danno.

l. p.