Ravenna, diciannove omicidi ancora irrisolti

Ravenna, 8 gennaio 2023 – Diciannove in mezzo secolo di cronaca giudiziaria. Per gli amanti delle statistiche, uno ogni due anni e mezzo a partire dal lontano 1970. A tanto ammontano i delitti irrisolti sulla nostra provincia. La loro distribuzione effettiva naturalmente non segue le leggi della matematica ma quelle molto più indecifrabili della natura umana e del caso. Nel 2015, nel 1987 e nel 1985 ad esempio si sono registrati nel giro di pochi mesi due delitti tutt’ora senza colpevole; nel 1998 e nel 1997 sono stati addirittura tre. L’ultimo risale alla sera del 29 ottobre scorso quando Felice Orlando, operaio 49enne con la passione per la caccia, viene freddato in un frutteto vicino a casa sua a Castel Bolognese con due colpi esplosi da vicino con arma da caccia. Il precedente risale al 16 settembre 2017 quando a Lugo la 78enne Alma Matulli viene scippata mentre sta passeggiando con la sua badante: cade, batte la testa e muore in ospedale dopo quattro mesi di agonia. L’unico imputato, un 26enne tunisino, verrà assolto. L'omicidio di Felice Orlando Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2015 è la volta del metronotte 42enne Salvatore Chianese: viene ammazzato durante un giro di...