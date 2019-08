Ravenna, 13 agosto 2019 - Notte di sangue a Lido Adriano (foto). Dopo una lite nella 'piadineria' dove lavoravano, una donna ha colpito a morte con una coltellata il compagno, che aveva 61 anni. È accaduto verso l'una in via Caravaggio. Letale un colpo che ha centrato l’uomo all'addome, inferto, pare, con un coltello da prosciutto.

Tra le ipotesi al vaglio, motivi di natura passionale. Pare che la lite tra i due, entrambi residenti nella provincia di Piacenza, sia nata perché lei avrebbe contestato a lui altre relazioni. Poi la donna avrebbe sferrato il fendente, uno solo, provocandogli una profonda ferita. I due sono poi usciti in strada per chiedere aiuto. La vittima è quindi caduta a terra priva di sensi ed è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. Il 61enne è morto in ospedale alle 2.45. Sul posto, oltre al 118, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della locale Stazione, che hanno arrestato la donna, 51 anni.