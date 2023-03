Omicidio Bravi: ricorso in Cassazione "Il marito non era pienamente in sé"

Due sono i punti principali per tentare di retrocedere dall’ergastolo. Ovvero la richiesta di rivedere una specifica aggravante del delitto, la minorata difesa. Ma soprattutto la rivalutazione di tutti documenti alla base della perizia da cui era emerso che l’uomo era capace d’intendere e volere. E’ in sintesi il contenuto del ricorso in Cassazione presentato di recente dalla difesa di Riccardo Pondi, il 42enne ravennate in carcere per l’omicidio della moglie, la 31enne Elisa Bravi strozzata nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019 nella camera da letto della viletta coniugale a Glorie di Bagnacavallo. Per Pondi la condanna dai 24 anni inflitti in primo grado il 6 luglio 2021, quando i giudici ravennati avevano deciso che aggravanti e attenuanti fossero equivalenti, era lievitata all’ergastolo in appello il 22 settembre scorso quando la corte bolognese aveva stabilito che le aggravanti dovessero comunque prevalere, allo stesso tempo escludendo scenari legati a un vizio totale o parziale di mente.

Su quest’ultimo punto, i due legali dell’imputato – gli avvocati Ermanno Cicognani e Francesco Manetti – hanno fatto presente agli Ermellini quanto evocato dal perito del tribunale di Ravenna e dal consulente della procura circa l’azione omicidiaria di Pondi: “Corto circuito emotivo cognitivo”. Con questa espressione, l’intento – secondo la difesa – sarebbe cioè stato quello di rappresentare la condizione di qualcuno che, “in preda a un black out su coscienza e volontà, non è in grado di fermarsi”.

Ciò comporterebbe un deficit momentaneo ma assoluto: qualcosa insomma capace di incidere sul libero arbitrio o comunque – per usare una espressione cara agli addetti ai lavori – ridimensionarlo grandemente: soprattutto di fronte a un dolo d’impeto. Più in generale la difesa ha lamentato un vuoto nella perizia psichiatria legato ai “reiterati e ricorrenti episodi” che avevano segnato il periodo precedente al delitto, compresa la mattina del 18 dicembre, e che avrebbero restituito “uno scompenso psicopatologico deliroide” in grado di viziare “la capacità di intendere e volere”. Il riferimento è per il timore del 42enne di essere stato avvelenato: l’uomo era addirittura arrivato a chiedere l’antidoto alla consorte: circostanza che invece, secondo il perito, sarebbe emersa solo a grande distanza dal fatto. Una valutazione, prosegue la difesa, frutto di un errato o un mancato utilizzo di importanti documento del fascicolo tra cui esami dibattimentali e dichiarazioni a verbale della madre della vittima e di quasi tutti i colleghi vigili del fuoco (Pondi in quel periodo era impegnato in un corso a Bologna propedeutico all’ingresso nel Corpo).

Per i legali in particolare non è possibile trascurare le testimonianze relative al 18 dicembre né quelle di tutti coloro che per mesi, prima dell’omicidio, avevano avuto a che fare con i comportamenti dell’imputato. Del resto la valutazione sulla sua capacità andava fatta per quanto riguarda la notte del delitto mentre “sembra quasi che il perito abbia voluto dirci che oggi Pondi è pienamente capace di intendere e di volere”.

Andrea Colombari