Cervia, 7 ottobre 2018 - Un uomo di 43 anni, Rocco Desiante, originario di Gravina in Puglia (Bari), è stato trovato morto in un lago di sangue nel Cervese. Verso le 2 della notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento che l'uomo aveva in affitto da un amico. E' stato proprio quest'ultimo, che non aveva notizie dell'amico da qualche giorno e non riusciva a entrare nella casa di Castiglione di Cervia, perché la porta era bloccata dall'interno, a chiamare i pompieri. L'ultima volta Desiante era stato visto mercoledì sera a vedere la partita di Champions League Juventus-Young Boys in un bar del paese.

Il corpo senza vita del 43enne è stato trovato nel piccolo bilocale di via Castiglione a terra in un lago di sangue. La vittima da tempo viveva in Romagna e fino a un mese fa aveva lavorato in una pizzeria della zona come stagionale, prima di mettersi in malattia. Da poco aveva anche cambiato casa ed era stato ospitato appunto dall'amico.

L'uomo è stato colpito al collo e pestato con numerosi calci e pugni. I rilievi sul posto sono andati avanti a lungo: si cerca di capire quale possa essere stato il movente che abbia scatenato una violenza così brutale. I vicini di casa, che verranno ascoltati dagli inquirenti, hanno raccontato di aver sentito nei giorni scorsi, in particolare nella notte tra mercoledì e giovedì, rumori provenienti dall'appartamento che potevano far pensare a una rissa violenta. L'uomo ha certamente aperto la porta al suo assassino, che poi se ne andato chiudendosela alle spalle e lasciando le chiavi inserite all'interno. Non figurano infatti segni di scasso.

Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla Procura, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Si attende inoltre la relazione del medico legale per capire le precise modalità dell'omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Compagnia di Cervia, del Norm, i miliari del Nucleo investigativo per i rilievi e il Comandante provinciale.

