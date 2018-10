Ravenna, 19 ottobre 2018 - C’è un fermo per l’omicidio di Rocco Desiante, il pizzaiolo 43enne di Gravina di Puglia (Bari) trovato barbaramente ucciso nel suo appartamento di Castiglione di Cervia (FOTO) nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato a individuare un ragazzo di origine straniera che ora si trova in carcere in attesa di essere interrogato. Il fermo è scattato su richiesta dei pm titolari Alessandro Mancini e Antonio Vincenzo Bartolozzi.

L’omicidio è stato commesso con particolare efferatezza: Desiante è stato malmenato e massacrato dal suo aguzzino.

Alle 13 in Procura è fissata una conferenza stampa in cui verranno forniti dettagli sulle indagini

1/30 Rocco Desiante, 43 anni. Originario della Puglia, ha lavorato come pizzaiolo
5/30 Di Rocco Desiante nessuno aveva notizie da mercoledì sera quando era stato guardare la partita
11/30 Rocco Desiante aveva lavorato fino a un mese fa come pizzaiolo al ristorante Vecchia Romagna di Castiglione di Ravenna
16/30 Il bilocale a Castiglione, luogo del delitto (foto Zani)
20/30 L'omicidio è avvenuto nella notte (foto Zani)

© Riproduzione riservata