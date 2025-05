Omicidio Coatti in Colombia, slitta il rientro della salma: le ultime notizie

Faenza, 5 maggio 2025 – Procedono a rilento le operazioni per il rimpatrio della salma di Alessandro Coatti, 38 anni, il biologo di Longastrino ucciso in Colombia, a causa delle numerose analisi necessarie per ottenere il via libera delle autorità.

Secondo fonti locali, è infatti necessaria la prova del Dna sulle parti del corpo ritrovate smembrate e in varie parti della città, per essere sicuri che siano tutte della stessa persona. Al momento è difficile ipotizzare i tempi per il rientro del corpo in Italia.

Non ha fine, dunque, il calvario della famiglia del biologo che attende che i resti tornino in Italia per una degna sepoltura, ma anche per permettere un ultimo saluto da parte di chi lo conosceva. È passato un mese da quel tragico 3 aprile, quando Alessandro era arrivato da solo nel centro di Santa Marta, in Colombia. Da allora i genitori e lo zio non hanno più avuto notizie di lui, fino alla terribile conferma della sua morte, in circostanze brutali.

Alessandro Coatti avrebbe compiuto 39 anni ad agosto

Cos’è successo ad Alessandro Coatti

Alessandro Coatti è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia, dove si trovava per turismo nell’aprile scorso. I resti del corpo del 38enne sono stati trovati in parte in una valigia, in parte nel fiume Manzanares, nella periferia della cittadina di Santa Marta.

Dai primi risultati delle indagini, Coatti sarebbe finito in una trappola, attraverso una piattaforma di incontri a cui era iscritto. Secondo i media e dai referti dell'autopsia è emerso che il biologo italiano prima di venire sequestrato e ucciso sarebbe stato anche drogato e l'ipotesi principale degli investigatori è che la situazione sia poi ‘sfuggita di mano’ ai rapitori e degenerata tragicamente nella morte del ricercatore, forse colpevole di aver visto il volto di uno dei suoi assalitori.

A dare un'ulteriore svolta alle indagini è stato il ritrovamento del luogo dell'omicidio, ovvero una casa abbandonata nel quartiere San José del Pando, nel centro della capitale del distretto di Magdalena dove le autorità hanno trovato tracce di sangue e altri indizi che confermerebbero che si tratta del luogo dove è stato fatto a pezzi il biologo. Il fatto che i resti del corpo siano poi stati sparsi in diversi punti della città rappresenterebbe “una strategia per ostacolare le indagini”, hanno detto gli inquirenti.