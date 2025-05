Omicidio colposo, due medici a giudizio

La morte era arrivata in ospedale a Faenza un mese dopo l’incidente. Ma quello che era stato inquadrato inizialmente come omicidio stradale, in seguito a una integrazione di perizia, s’era trasformato pure in omicidio colposo in cooperazione tra cinque medici che si erano occupati di quel paziente 84enne. Nel primo pomeriggio di ieri il gup Federica Lipovsceck ha assolto i tre medici (due residenti a Faenza e uno a Cervia) che avevano optato per l’abbreviato: il giudice ha ritenuto che le prove a loro carico fosse contraddittorie o comunque insufficienti (la procura aveva chiesto due assoluzioni e una condanna; erano difesi dagli avvocato Ermanno Cicognani, Luigi Filippo Gualtieri, Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi).

Per l’automobilista, un faentino all’epoca 90enne e deceduto più di recente, è stato pronunciato un non luogo a procedere (avvocato Domenico Benelli). Infine gli ultimi due imputati - un cardiologo residente a Cesena e difeso dall’avvocato Carlotta Mattei; e una ortopedica del Ferrarese tutelata dall’avvocato Cicognani - sono stati rinviati a giudizio: se ne riparlerà a metà ottobre. Anche in quella sede i familiari della vittima saranno rappresentati dall’avvocato Lisa Venturi che ha ottenuto la citazione dell’Ausl quale responsabile civile.

Secondo la perizia medico-legale, dopo l’intervento non era "mai stata instaurata terapia con eparina". E ciò aveva esposto il paziente a un "concreto rischio" di trombosi. Se invece quella terapia fosse stata avviata nei primi due giorni, la probabilità di salvezza sarebbe stata "elevata". L’incidente che ha alimentato il singolare caso giudiziario, si era verificato verso le 18.20 del primo luglio 2022 tra piazza Sercognani e via Cavalcavia a Faenza. Il decesso era avvenuto il 3 agosto successivo all’impatto. Secondo quanto ricostruito dall’ingegnere Francesco Rendine, quel giorno l’84enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali: quando era ormai giunto al termine, il 90enne, che si stava immettendo sul cavalcavia, lo aveva investito con la parte anteriore destra della vettura fermandosi dopo una trentina di metri. Un impatto tutt’altro che devastante tanto che l’84enne era rimasto in piedi per essere poi portato in ospedale a causa di una lussazione e di una frattura a un piede. Secondo l’esperto, il 90enne avrebbe dovuto e potuto rendersi conto del pericolo legato al pedone in attraversamento. L’incidente in definitiva per la perizia era stato alimentato da una guida bollata come distratta-superficiale.

Le successive conclusioni raggiunte dai medici legali, avevano implementato il fascicolo inquadrando possibili profili di malpratica professionale in particolare per un punto specifico: il paziente non era stato trattato con adeguata terapia anti-coagulante: ciò avrebbe avuto un ruolo nella trombo-embolia fatale. Vedi appunto l’eparina, non somministrata dopo l’intervento dell’8 luglio per il trauma stradale patito.

