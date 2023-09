Omicidio del cacciatore, summit in procura

I carabinieri del Ris di Parma hanno partecipato ieri mattina in procura a un incontro assieme ai colleghi del nucleo Investigativo ravennate e ai pm Daniele Barberini e Silvia Ziniti per fare il punto della situazione sulle indagini relative all’omicidio di Felice Orlando, l’operaio 49enne di origini cosentine, ma da tempo trapiantato in Romagna, ucciso tra le 18.30 e le 19 del 29 ottobre dell’anno scorso durante una battuta di caccia a Castel Bolognese, non distante dalla sua abitazione.

Il suo cadavere era stato rinvenuto all’indomani tra i filari di kiwi dal padre. L’assassino lo aveva freddato con due colpi da distanza ravvicinata esplosi con un fucile da caccia di diverso calibro (16) di quello della vittima (un più comune calibro 12), mai ritrovato. L’iscrizione sul registro degli indagati di due persone, peraltro in momenti diversi, ha consentito alla procura di compiere vari accertamenti tecnici irripetibili. Finora sono stati svolti diversi esami di laboratorio a seguito dei numerosi sopralluoghi di polizia scientifica tra cui l’analisi di tracce biologiche, le scansioni tridimensionali sul luogo del delitto, le estrazioni e le profilazioni di dati genetici oltre a perizie balistiche e fonometriche.

Nell’incontro è probabilmente stata pianificata una nuova strategia investigativa nell’ambito della quale sono state escluse piste in passato battute.

L’ultimo a vedere il 49enne in vita verso le 18, era stato un conoscente. Dall’autopsia, era arrivata la conferma sugli orari: un momento, in quel periodo dell’anno, che coincide con l’imbrunire. Cioè ottimale per chi voglia tendere un agguato. Di sicuro l’assassino da una distanza compresa tra 1,5 e 3 metri gli aveva prima sparato alla schiena. Poi si era avvicinato e di nuovo aveva fatto fuoco da circa 30 centimetri, questa volta puntando la canna verso la nuca.

Un’esecuzione per una morte istantanea. Sulla quale però era da subito affiorato un dubbio sollevato dal primo medico legale circa la possibilità che quella potesse non essere l’effettiva scena del crimine. La mancanza di determinate tracce sul terreno e il tipo di coagulazione di alcune macchie ematiche, portavano cioè a ipotizzare che il 49enne potesse essere stato ammazzato da tutt’altra parte per poi essere stato trascinato lì dove lo aveva ritrovato il padre. In realtà la relazione autoptica ha scartato questo scenario, relegando al massimo il tutto alla eventualità di un contatto marginale dell’assassino con il cadavere.

Resta tuttavia un nodo fondamentale da sciogliere per arrivare alla soluzione del giallo: il fucile calibro 12 scomparso e mai ritrovato nemmeno con i droni. Dato che non è l’arma del delitto, le ipotesi si moltiplicano. A partire da una alquanto improbabile rapina finita male. Più plausibile a nostro avviso è uno scenario di questo tipo: il 49enne e il suo assassino si incrociano tra i frutteti. Si mettono a discutere e, nel livore del momento, l’altro stringe la canna del fucile della vittima. Il 49enne allora lo allontana e si volta per andarsene. Ma l’assassino, spinto dalla rabbia, gli spara e lo uccide.

