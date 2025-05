Omicidio Fabbri, restituita l’arma del delitto

Mandante ed esecutore materiale stanno scontando l’ergastolo. Ogni recondito frammento investigativo è stato ormai ricomposto. E, a futura memoria dell’accaduto, c’è un giardino a lei interamente dedicato. L’ultimo tassello del caso Ilenia Fabbri, ha trovato definitiva collocazione ieri mattina quando l’avvocato di parte civile Veronica Valeriani ha ritirato l’arma del delitto dall’ufficio corpi di reato del tribunale di Ravenna. E cioè quel coltellaccio con il quale poco prima delle 6 del 6 febbraio 2021 la 46enne era stata sgozzata nella sua abitazione di via Corbara a Faenza.

Non un reperto ma il reperto. E forse proprio per questo il legale, che rappresenta la figlia Arianna della defunta, ha deciso di ritirarlo: di impedire cioè che, anche solo in astratto, possa magari in futuro arrivare tra le mani di qualche cacciatore di reperti. Perché - è innegabile - tra pagine di giornale, approfondimenti televisivi e documentari, il delitto Fabbri è stato uno degli omicidi commessi su suolo ravennate più seguiti a livello nazionale. Per trovare qualcosa di analogo, bisogna tornare indietro di qualche anno fino a un altro uxoricidio: quello del dermatologo Matteo Cagnoni, anche lui all’ergastolo. Come appunto il meccanico manfredo Claudio Nanni, marito separato della vittima. E Pierluigi Barbieri, alias ’Lo Zingaro’, alias ’Furia’, di natali cervesi e reggiano d’adozione: sicario reo confesso per - lo spiegò lui - 20 mila euro (mai riscossi) e un’auto usata mai ricevuta (quella di Ilenia).

Ma questa non è la loro storia, scandagliata fin nelle pieghe più nascoste dell’animo dalle indagini della polizia coordinate dal pm Angela Scorza. Questa è la storia di un coltello in ceramica che prima di ammazzare Ilenia, era stato usato per festeggiare. Destino cinico ma è proprio così. E torniamo alla notte prima de delitto.

Arianna e l’allora fidanzata hanno deciso di festeggiare l’anniversario in casa. C’è anche una torta salata: per tagliarla, ecco il coltello di ceramica: robusto, affilato, solido: uno dei quei modelli di design. Si brinda assieme a Ilenia. Poi tutti a dormire. Perché il giorno dopo Arianna deve andare in Lombardia assieme al padre a ritirare un’auto: un alibi escogitato dal Nanni che però non sa che la fidanzata è rimasta dentro. E così quando Arianna esce e Barbieri entra, l’altra ragazza chiama subito la fidanzata che si trova in auto con il padre. Ilenia intanto scappa giù per le scale. Raggiunta dal Barbieri, resiste, lotta, urla, si divincola. Il telefonino della donna inizia a squillare: è la figlia che cerca di sapere cosa stia accadendo. Poi un vicino si attacca al campanello per capire la ragione di quelle urla. Barbieri prova invano a strangolare la 46enne con il manico di un martello che si era portato dietro. Tutto inutile: sente la pressione, gli pulsano le tempie, deve accelerare. Nella tavernetta al piano terra trova il coltello, lo usa, lo ripulisce, lo lascia sul lavello, scappa. Lui e l’altro avranno i giorni contati: l’epilogo con due ergastoli lo conoscevate di già. Ora anche il coltello sparisce per sempre da questa incredibile storia di morte.

Andrea Colombari