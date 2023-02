Omicidio di Felice Orlando, due piste alternative. Debiti?

Felice Orlando, origini calabresi, aveva 49 anni

Castel Bolognese, 13 febbraio 2023 – Un delitto, due indagati e altrettante piste. O è stato uno, o è stato l’altro. L’omicidio del cacciatore Felice Orlando, freddato con due colpi a fine ottobre vicino alla sua casa di Castel Bolognese, resta un rompicapo. L’iscrizione sul registro degli indagati di due persone, peraltro in momenti diversi, ha consentito alla Procura di compiere accertamenti tecnici irripetibili, ma la soluzione del giallo sembra ancora lontana. Una pista, infatti, esclude l’altra. Due legali sono in campo a tutela dei rispettivi clienti, anche la famiglia ha chiesto la tutela di un avvocato del foro di Bologna. Le posizioni si sono definite mercoledì scorso, quando sono stati depositati i risalutati dell’autopsia. Rispetto alle ipotesi iniziali non vi sono novità dirimenti. Il 49enne di origini cosentine, ma da tempo trapiantato in Romagna, sarebbe stato ucciso tra le 18.30 e le 19 del 29 ottobre scorso, dunque all’imbrunire perché era ancora in vigore l’ora legale. L’esame autoptico ha escluso un elemento importante, una pista inizialmente non trascurata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ravenna, vale a dire che il cadavere fosse stato trascinato da un posto all’altro e che il luogo del ritrovamento – tra i filari, in aperta campagna – non coincidesse col teatro dell’esecuzione, due colpi di cui uno alla schiena e uno al volto da distanza ravvicinata. Al tempo stesso, però, l’assassino ha certamente toccato la salma, che è stata spostata o girata.

Gli investigatori restano abbottonati, il riserbo sulle indagini è massimo. Di certo i due indagati non si conoscevano, tra loro non avevano rapporti. Si scava sul possibile movente, probabilmente legato a screzi per motivi di caccia, ma affiora anche un’altra ipotesi, quella di un possibile debito che la vittima aveva col suo omicida. Tutto da soppesare, dato che a rigor di logica un creditore non ha mai interesse a eliminare il proprio debitore.

In precedenza, la Procura aveva proceduto a sequestri e confische di armi da caccia, anche se quella che ha sparato – è evidente – non è ancora stata ritrovata, altrimenti risalire al proprietario sarebbe stato agevole. I sequestri erano scattati a carico di persone residenti nella zona, come residenti in zona sono le uniche due persone al momento indagate. In un contesto, quello ravennate, dove i delitti irrisolti sono diversi – il metronotte freddato a Fosso Ghiaia, l’immigrato ucciso in pieno giorno sulla spiaggia di Casal Borsetti –, la Procura e i carabinieri stanno facendo il possibile affinché anche quello di Castel Bolognese non vada ad arricchire il paniere dei cold case .

Il fondamentale nodo da sciogliere resta il fucile calibro 12, che quel sabato la vittima aveva con sé, e che non è stato ritrovato, nemmeno con i droni nell’ipotesi che il killer avesse deciso di occultarlo tra i filari.