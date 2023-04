Omicidio di Ilenia Fabbri, processo in Corte d’Assise d’Appello. “Delitto da film di Tarantino, ergastoli da confermare”

Ravenna, 5 aprile 2023 – E’ iniziato questa mattina intorno alle 9.45 in Corte d’assise d’Appello a Bologna il processo per l’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio 2021 nella sua abitazione di Faenza. Sono presenti in aula, seduti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro in due gabbie separate i due imputati, condannati all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise di Ravenna: l’ex marito Claudio Nanni, il 56enne faentino accusato di essere il mandante del delitto, e il sicario reo confesso, il 55enne nato a Cervia ma domiciliato a Rubiera, nel Reggiano, Pierluigi Barbieri. E’ assente, invece, la figlia di Ilenia e Nanni, Arianna.

Il processo davanti alla Corte d’assise d’Appello, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, è iniziato con la relazione preliminare sui fatti. La difesa Barbieri, con gli avvocati Marco Gramiacci e Simone Balzani, ha anticipato la richiesta di perizia psichiatrica.

Il sostituto procuratore generale, Antonella Scandellari, nella sua requisitoria ha chiesto per Barbieri di respingere la richiesta di perizia psichiatrica. Su Claudio Nanni ha affermato che “ha iniziato a uccidere la moglie ben prima dell’omicidio, attuando una strategia ricattatoria”. E sulla dinamica dell’omicidio ha detto: “Sembra la visione di un film di Tarantino”. Dopo un’ora e mezzo ha infine chiesto la conferma dell’ergastolo per entrambi gli imputati.