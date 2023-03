Omicidio del metronotte Salvatore Chianese a Ravenna, ucciso a fucilate: troppe piste cieche. Anche quella su Igor

Omicidio del metronotte a Ravenna: al centro la vittima Salvatore Chianese a destra tra i sospettati anche Igor

Per approfondire:

Ravenna, 20 marzo 2023 – Continua la nostra rubrica ’Delitti e misteri’, giunta oggi alla nona puntata, un viaggio tra i casi di cronaca emiliano-romagnoli e marchigiani più tormentati. Omicidi, sparizioni, delitti di varia natura rimasti ancora irrisolti, spesso nel dolore delle famiglie coinvolte. Come il caso dell’omicidio di Salvatore Chianese, 42 anni, un padre di famiglia che perse la vita quasi otto anni fa all’ultimo giro di controllo del turno di servizio. Fu freddato da una mano ignota che lo colse alle spalle, sparandogli con un fucile a pallettoni. Negli anni si sono battute diverse piste, dall’omicidio per aver visto qualcosa di scomodo allo scambio di persona, fino ai legami con la terra d’origine del metronotte e l’ombra di Igor il russo. Tutte piste cieche. Mestieraccio il metronotte. La cava Manzona Vecchia di Savio fa quasi paura a guardarla così, di traverso, al buio, tra le macchine spente e i capannoni vuoti. Ravenna è a pochi chilometri, ma vista da lì sembra su un altro pianeta. Giusto qualche luce incerta che si tuffa tra le canne di quel laghetto da cui escono solo sabbia e fatica. E poco più in là, i contorni di casolari diroccati, esauriti dalla notte e...