Omicidio Minguzzi, la madre: "Dopo 36 anni voglio avere giustizia"

Ravenna, 14 marzo 2023 – L’ultima volta che aveva parlato era il 9 luglio 2018. La nuova inchiesta era agli albori, il processo sull’assassinio di suo figlio pareva un miraggio. Oggi, quasi cinque anni più tardi e con una fresca sentenza di assoluzione per i tre imputati accusati dell’orrore nei confronti del suo Pier Paolo Minguzzi, Rosanna Liverani torna a farsi sentire pubblicamente. Non c’è rabbia dentro chi, il prossimo agosto, compirà 90 anni. Ma un fiume di amarezza, delusione e dolore sì. Rosanna, partiamo dalla sera del 20 aprile 1987. "Pier Paolo uscì verso le 9 con amici per andare al bowling di Imola. Lo accompagnai in veranda, mi diede un bacio che ancora sento sulla mia guancia. Ricordo i fari della sua auto che si allontanarono, fu l’ultima volta". Cosa fece quando non lo vide rientrare la notte? "Lui e gli altri miei figli, Giancarlo e Anna Maria, non tornavamo mai oltre mezzanotte e sapevamo sempre cosa facevano e con chi uscivano. Iniziai ad allarmarmi perché era la prima volta di un suo ritardo così pensai si fosse fermato dalla fidanzata Sabrina che chiamai a casa. Feci lo stesso con un suo amico e con mia figlia,...