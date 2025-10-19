Omicidio di Pamela, Soncin era amico del killer di Sandra Lunardini

Cervia (Ravenna), 19 ottobre 2025 – La residenza a Cervia l’aveva presa nell’agosto del 2014. Ma Gianluca Soncin, il 52enne arrestato per l’omicidio della 29enne Pamela Genini a Milano, frequentava la località da ben più tempo. Originario di Biella, aveva la propria base in riviera da oltre 20 anni.

A sinistra Gianluca Soncin e a destra Pamela Genini la 29enne uccisa a Milano. al centro la casa di lui a Cervia dove la coppia aveva vissuto

E a Milano Marittima c’è chi lo ricorda, anni fa, a divertirsi nei locali e nelle serate della movida, con uno stile di vita fatto di bottiglie di champagne e negozi di alta moda. All’epoca Soncin aveva una relazione con una cervese, da cui ha avuto un figlio che oggi è un adulto, dalla quale si è poi separato.

Nel 2010 c’era stato l’arresto, assieme ad altre dieci persone, in seguito all’indagine della guardia di finanza su un giro di società cartiere finalizzato a evadere l’Iva su una serie di auto di lusso importate dalla Germania: allora Soncin aveva 37 anni, e forse quell’evento lo aveva segnato. Negli ultimi anni era più insolito vederlo negli ambienti cervesi: forse erano altri i luoghi che lo attiravano, forse il tempo lo aveva cambiato. E diverse persone a Cervia ricordano “l’amicizia del 52enne con l’uomo che ha ucciso Sandra”: ovvero la parrucchiera Lunardini, morta il 24 luglio 2012 nel cortile esterno del suo salone per mano del suo ex Gianfranco Saleri.

A Cervia si sono consumati, tra le mura della casa di via Cardano in cui l’uomo viveva e in cui per un certo periodo ha abitato con lui anche Pamela Genini, alcuni episodi inquietanti riferiti dai testimoni interrogati in questi giorni. Nel settembre del 2024 i carabinieri erano intervenuti per una lite tra i due: l’episodio è riportato in un’annotazione di servizio, ma la donna non presentava segni evidenti sul corpo.

Nei giorni successivi, la giovane era andata a farsi medicare al Pronto soccorso di Seriate, nel Bergamasco: qui le fu diagnosticata la frattura di un dito della mano destra, con una prognosi di 20 giorni. E sempre al Pronto soccorso alla ragazza vennero sottoposte le cinque domande del protocollo di valutazione del rischio di violenze e lei rispose in modo affermativo a tre domande su cinque, riportando che aveva paura che il 52enne la uccidesse, che le violenze erano aumentate nel tempo e che l’aveva minacciata con un’arma.

Ai sanitari la 29enne aveva detto che il giorno prima Soncin l’aveva “buttata a terra, colpita alla testa con calci e pugni, trascinata per i capelli per diversi metri” per poi romperle un dito lanciandole addosso un oggetto. Riferì inoltre di essere stata in passato violentata. La giovane però, per paura, non volle denunciare. Tra gli elementi sul conto del 52enne raccolti in questi giorni nell’inchiesta anche l’uso di cocaina e oppiacei: questi ultimi sarebbero stati acquistati senza ricetta in una farmacia di Cervia.