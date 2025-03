Omicidio stradale sulla Ravegnana, patteggia 8 mesi

Ha patteggiato otto mesi, pena sospesa, con sospensione della patente di guida sempre per otto mesi, il settantenne manfredo che nella serata del 5 aprile scorso, in via Ravegnana alle porte di Faenza, investì e uccise alla guida di un’auto il concittadino 86enne Eugenio Tarroni. Il conducente della vettura, difeso dall’avvocato Martin Benini e a processo per omicidio stradale, intorno alle 19.40 del 5 aprile stava viaggiando su una Peugeot 307 con direzione di marcia Faenza/Russi quando, arrivato all’altezza dell’incrocio con via Crocetta/via Cascinetto, non si accorse della presenza di un pedone che stava attraversando via Ravegnana e investì Eugenio Tarroni. Sul posto si precipitarono i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo che però non potè far altro che constatare il decesso dell’anziano. Nel luogo dell’incidente intervennero anche gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi e il settantenne finì indagato per omicidio stradale. In particolare, all’uomo veniva contestato di non aver regolato la velocità in modo da non costituire pericolo per sé o per l’altrui incolumità, nell’attraversamento di un centro urbano in ore serali, con edifici ai lati della carreggiata e in presenza di persone e omettendo di dare la precedenza al pedone Eugenio Tarroni che purtroppo perse la vita.

Ieri mattina, davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Marilù Gattelli, il settantenne ha patteggiato otto mesi, pena sospesa, con sospensione della patente di guida per lo stesso periodo.

La morte di Tarroni destò profondo cordoglio a Faenza, in particolare nel quartiere Cappuccini dove l’anziano abitava. Tarroni, agricoltore e trattorista in pensione, faceva orgogliosamente parte dell’Associazione Nazionale Alpini e aveva festeggiato 40 anni di servizio attivo. Fino a quella di Milano del 2019, poi, per anni Tarroni aveva presenziato alle adunate nazionali in giro per l’Italia, occupandosi del servizio d’ordine. I rappresentanti degli Alpini di Faenza lo avevano ricordano come "una brava persona e un gran lavoratore, era molto attivo anche nel volontariato". Alpini, conoscenti, amici, e familiari lo avevano ricordato in occasione dei funerali che si erano svolti qualche giorno dopo l’investimento mortale.

Milena Montefiori