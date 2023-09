Omicidio zona piazza Baracca: "Fatto isolato, nessun allarme"

Un episodio "sconcertante ma isolato". Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa tranquillizza i cittadini dopo l’omicidio di Christian Battaglia di sabato scorso in seguito a una lite per futili motivi in via Cura. Si è trattato, spiega al termine della riunione del Comitato dell’ordine e sicurezza che ha preso in esame la situazione generale dell’andamento della criminalità in città, di "un episodio isolato, sconcertante per l’epilogo drammatico, ma che non può generare alcun allarme sociale". A livello più generale, prosegue il prefetto, negli ultimi tempi i servizi di vigilanza e controllo sono stati intensificati in un’area molto sensibile come quella della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer. E sono stati estesi anche all’area di piazza Baracca, dove è scoppiata la lite, e a quella adiacente la Loggetta Lombardesca. Si tratta di "servizi congiunti e coordinati ad alto impatto con il coinvolgimento anche della Polizia locale". Negli ultimi mesi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale hanno identificato centinaia di persone, controllato numerosi esercizi, alcuni dei quali sottoposti anche a provvedimenti sospensivi Il Comitato chiede infine al Comune di rendere strutturale il divieto di consumo di bevande alcoliche fuori dagli spazi consentiti in tutto il centro storico. E condivide le misure annunciate per una maggiore videosorveglianza con telecamere di ultima generazione nell’area di Piazza Baracca.