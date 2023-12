"Ondata di furti nel forese". Scontro tra Lega e Comune

L’emergenza furti, che da settimane flagella soprattutto il forese di Ravenna, diventa occasione di scontro politico. Il consigliere della Lega, Giacomo Ercolani, accusa l’amministrazione di essere "debole" sul fronte sicurezza.

"Un’ondata di furti sta colpendo le campagne cittadine, in particolare le segnalazioni più recenti riguardano Piangipane. Questi non sono casi isolati, i furti segnalati in città ed in altre frazioni si stanno moltiplicando in questo periodo. La situazione è particolarmente grave nelle campagne, dove i cittadini si sentono completamente abbandonati ed insicuri". Secondo il leghista "Ravenna è tristemente nota a livello nazionale per i dati negativi relativi ai furti in abitazione, che la vedono penalizzata nelle classifiche relative alla qualità della vita". Da qui l’invito al sindaco ad "ammettere le difficoltà ed iniziare a lavorare per risolvere il problema".

La Lega torna a proporre "il progetto “quartieri sicuri”, lanciato nel dicembre del 2022", che fu fermato "dal classico muro ideologico e fu bocciato dalla maggioranza". E sollecita "la necessità di aumentare i pattugliamenti della polizia municipale nel forese, incrementando la dotazione di organico e mezzi. Questa amministrazione, come ci dicono i fatti, si è dimostrata incapace ed inefficace nell’affrontare i problemi legati alla sicurezza sul territorio comunale, ci auguriamo che abbia l’umiltà di chiedere aiuto allo Stato". Recentemente furti si sono verificati non solo a Piangipane, ma anche a Lido Adriano, Gambellara e altre località. Auto e scooter rubati, in città diverse donne borseggiate.

"La materia è prerogativa dello Stato – replica il vicesindaco con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani –. In questo periodo fisiologicamente aumentano i reati predatori, come fenomeni itineranti. Inutile ricordare la morfologia del territorio, un comune esteso, con molte case sparse, difficile da controllare. Ad ogni modo la Prefettura e il sistema delle forze di pubblica sicurezza sono allertati da tempo, l’aumento dei controlli è già in essere, da parte di tutte le forze dell’ordine, polizia locale inclusa, la quale ha in prevalenza compiti di polizia amministrativa ma partecipa ai servizi di pattugliamento interforze e controlla il territorio". Inoltre, spiega il vicesindaco, "è stato introdotto il quarto turno, che porta la polizia locale ad occuparsi di tutti gli incidenti stradali, sgravando dai rilievi in orario notturno polizia di stato e carabinieri, che così possono dedicarsi al controllo del territorio". Infine, all’accusa di "inefficacia", replica così: "Ercolani si preoccupi di cosa può far il governo per tamponare questa emergenza, che riguarda tutti i comuni, anche quelli amministrati da loro. Prenda ad esempio il modello Ravenna per le competenze di polizia locale, che ha aumentato organico e dotazioni".