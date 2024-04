Onore ad Antonio e Fausto. Serata col Gruppo Municipale

Il Gruppo Municipale di Faenza ha voluto rendere onore a chi ha scritto la storia del Palio. Davanti un’ottima pizza i rotellini municipali e il consiglio direttivo, infatti, hanno chiesto ai più longevi maestro di campo e podestà della giostra, Antonio Lolli e Fausto Brugnoni, di rimanere al loro fianco per continuare a costruire il Palio del domani.

La serata si è svolta venerdì 5 aprile quando il Gruppo Municipale ha poi consegnato un ricordo a ognuno di loro: una pergamena in ceramica che ricordi il loro operato. Ad Antonio Lolli, in particolare, nella pergamena è scritta la frase iconica, letta dal bando che di fatto dà l’avvio della manifestazione dalla piazza al ‘Bruno Neri’: "Si vada al campo a disputare la giostra!". A Fausto Brugnoni, invece, il suo saluto a tutto il pubblico dello stadio perché sia davvero una festa: "Che lo spettacolo vi aggrada!".

Antonio e Fausto non solo hanno voluto ricordare gli anni passati, ma ne hanno approfittato per salutare e dare preziosi consigli al nuovo podestà della giostra e al nuovo maestro di campo, anch’essi presenti alla serata. Non è un arrivederci o un rompete le righe. È invece un modo per tributare a chi davvero ha significato tanto per il mondo Palio e anche un augurio che tali "saperi" e competenze non vadano perse, ma che siano ricomprese in un più ampio progetto di revisione e sistemazione regolamentare, dall’alto dei venti anni spesi al servizio del Palio e di Faenza.

Gabriele Garavini