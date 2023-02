Onyx chiuso 10 giorni a Ravenna: “C’era allarme sociale”. Il gestore: accanimento

Polizia e carabinieri chiudono la discoteca

Ravenna, 4 febbraio 2023 – Il questore di Ravenna, Giusi Stellino, ha disposto la sospensione della licenza dell’Onyx di Godo, nota discoteca nel comune di Russi, con la conseguente chiusura del locale per dieci giorni. Le indagini carabinieri e l’attività istruttoria della divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno determinato il provvedimento nei confronti del gestore, eseguito nella giornata di ieri.

I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che in oltre un anno di controlli sarebbe venuta meno più volte, tanto da indurre il questore ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

"In più occasioni – spiega la Questura – all’interno dell’esercizio si sono verificati gravi episodi, anche riconducibili all’abuso di bevande alcoliche somministrate all’interno del locale a minori di anni 18, nonché furti, che hanno costituito serio motivo di allarme sociale. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha decretato la sospensione della licenza della discoteca. Il locale resterà chiuso per dieci giorni".

Ha inciso l’esposto presentato da una mamma che la notte tra 7 e 8 dicembre scorsi aveva atteso oltre un’ora e mezza i figli minorenni all’uscita del locale, che aveva ospitato il concerto del rapper Lazza, a seguito della calca che si era formata nei corridoi di accesso al guardaroba. A seguito dell’esposto, inoltrato a diverse istituzioni tra cui la Procura, fu dedicata una seduta del Comitato di pubblica sicurezza presieduto dal prefetto. Quella notte molti genitori avevano atteso i figli a lungo, nel parcheggio del locale, con le auto in fila che avevano formato lunghe code e nessuna ambulanza presente. La foto scattata all’interno da uno dei ragazzi testimoniava la calca che si era formata.

"Ho visto decine di ragazzi ammassati – si legge nell’esposto – in un corridoio stretto a ’elle’ che collegava la sala principale al vano guardaroba. Due operatori li facevano procedere lentamente, ma erano accalcati e stretti tra le pareti, pigiati l’uno all’altro. Se uno fosse caduto gli altri lo avrebbero calpestato".

Non riuscendo a recuperare i figli, la madre era tornata nel parcheggio intasato, aveva chiamato i carabinieri "che a fatica sono riusciti a raggiungere l’ingresso". Tra gli altri episodi contestati: la segnalazione al 112 di una ragazza "palesemente ubriaca", poi allontanatasi all’arrivo dei soccorsi. In un altro caso un ragazzo aveva l’intervento del 112 poiché, a suo dire, gli sarebbe stato precluso l’ingresso per motivi razziali. Ancora, un genitore ha sporto denuncia poiché il figlio minorenne ha subito il furto di un paio di auricolari, il rinvenimento di tre spinelli all’esterno durante un servizio con cani antidroga .

Gli avvocati Paola Bravi ed Emanuele Fregola, che tutelano l’Onyx, avevano depositato una memoria difensiva volta ad ottenere all’archiviazione, ritenendo l’insussistenza dei requisiti richiesti per far scattare i provvedimenti inibitori previsti dal Tulps. Secondo la versione difensiva, infatti, non si sarebbe mai verificato all’interno della discoteca nessun fatto di gravità tale da ritenere messo in pericolo l’ordine pubblico.

Il locale: “Da anni accanimento contro di noi"

"Siamo delusi e allo stesso tempo confusi". Angelo d’Ambra, il gestore dell’Onyx di Lugo, non ci sta. E in un lungo posto sulla pagina facebook del locale si sfoga, parlando di "procedimento ingiusto, ai limiti dell’accanimento". E aggiunge: "Sono anni che veniamo ingiustamente perseguitati da questi tipi di situazioni, non eque. Abbiamo affrontato processi, a nostre spese, e puntualmente li abbiamo vinti. Da sempre preveniamo la violenza, i disordini, il disagio giovanile, l’abuso di alcool e facilitiamo il sano divertimento. Pertanto chiariremo la situazione nelle sedi opportune, ottenendo giustizia come in passato". Ricorda che la sospensione della licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, "può intervenire in caso di tumulti o gravi disordini, oppure qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose". Nulla di tutto questo, secondo il gestore, sarebbe accaduto all’Onix: "Che coincidenza, ricevere questo provvedimento proprio il giorno antecedente a un evento. Inutile dire come gli investimenti di migliaia di euro in comunicazione andranno persi e l’evento sarà rimandato. Quello che non accettiamo è l’essere etichettati come criminali". Il documento che riporta le motivazioni della chiusura riporta una somma di otto episodi “gravi” accaduti in 13 mesi, durante i quali "l’Onux Club ha svolto ben 21 eventi ospitando complessivamente oltre 20mila persone e rispettando le normative anti-covid".

Riguardo ad alcuni dei fatti contestati, il locale respinge con fermezza quello della presunta discriminazione razzista di un avventore: "Ad un evento con mille clienti saranno entrati almeno un centinaio di stranieri. Se un solo ragazzo viene lasciato fuori potrà mai essere razzismo? Non credete che sia per motivi di sicurezza interna, in quanto soggetto ritenuto pericoloso?". Sul furto, singolare, degli auricolari: "Possibile che qualcuno commetta un furto, purtroppo questa persona non ha scritto “ladro” in fronte". Sugli spinelli recuperati dalla Finanza tra i cespugli, si precisa che il rinvenimento era avvenuto prima dell’ingresso, dunque dei controlli dei buttafiori. Infine, "occorre capire che siamo una discoteca, non una residenza per anziani".