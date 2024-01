"Onyx, è caos a Godo". La denuncia:"All’uscita ragazzini ubriachi tra schiamazzi e vetri rotti"

Cara sindaca Valentina Palli, le premetto di apprezzare l’impegno e la correttezza che lei profonde nell’espletamento del suo incarico istituzionale, incarico che per esperienza passata – ho lavorato in una pubblica amministrazione – so non essere facile e non facilitato dai vincoli, spesso ineludibili, di ordine economico e fattuale. Similmente, apprezzo il suo apporto umano alle mansioni che svolge, ed è un aspetto assolutamente non scontato. Per cui quello che scrivo non è da considerarsi un appunto o, peggio, una critica, ma il riportarle gli estremi di una sofferenza che purtroppo sta aumentando. In occasione degli eventi promossi dalla discoteca Onyx affluiscono alla stazione del paese di Godo ragazzini in prevalenza minorenni, che poi si recano a piedi in discoteca lungo la direttrice via Baracca/via Sentierone. L’uscita dal locale avviene di norma verso le 5 di mattina, e le bottiglie frantumate di alcolici che si rinvengono nelle strade prima menzionate dicono tutto. La recente notte tra il 5 e il 6 gennaio, al solito orario, circa una ventina di ragazzi e ragazze, parte italiani e parte stranieri, hanno percorso schiamazzando via Faentina Nord sino al “centro” del paese, danneggiando la veranda del bar Lovino per accedervi, tentando di entrare in alcune auto parcheggiate in via Piave, gettando oggetti contro i serramenti di alcune abitazioni e sostando, in palese stato di ebbrezza, in mezzo alla strada. Successivamente si sono recati alla stazione per salire sul primo treno delle 6:58.

Un paese non può essere ostaggio di un gruppo di minorenni. I residenti non possono subire situazioni di potenziale pericolosità come quelle accadute, e parlo anche di precedenti episodi che coinvolsero l’ex bar 3M di via Sentierone. Occorre che il problema, destinato puntualmente a ripetersi, venga affrontato da chi è preposto istituzionalmente a garantire il rispetto dell’ordine pubblico; occorre che si riaffermi l’esistenza di regole di civile convivenza e non si lasci campo libero a comportamenti incivili e atti che sconfinano nel penale. Non intervenire significa comunicare che ogni condotta è permessa e non esistono né norme, né responsabilità, né regole. Non intervenire significa chinare la testa, ritirarsi e consegnare il territorio.

Paolo Casadio