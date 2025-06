Open day al centro antidiscriminazioni . Venerdì pomeriggio porte aperte

Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna organizza il suo primo ’Pride Open Day:’ un pomeriggio di apertura straordinaria, venerdì 27 giugno dalle 17 alle 20 in via Berlinguer 7, per incontrare la cittadinanza, condividere visioni e rafforzare il legame con il territorio.

Durante l’evento sarà possibile conoscere da vicino lo spazio e le persone che operano nel centro, scoprire i servizi offerti e contribuire attivamente alla costruzione del suo futuro.

Per informazioni scrivere a sportello@antidiscriminazione.lgbt