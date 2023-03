Open Day alla Casa della Comunità "Va migliorato il nostro stile di vita"

La Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli si apre alla Comunità con un Open Day. L’iniziativa è in programma sabato dalle 9 alle 17. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna e con le associazioni del terzo settore (A.LI.Ce, Associazione Alzheimer Ravenna, Auser, Caritas San Pietro in Vincoli).

Il mattino sarà dedicato agli adulti con l’offerta di servizi e informazioni sull’orientamento ai sani stili di vita, prevenzione vaccinale, screening per la prevenzione del rischio individuale di ictus cerebrale, consulenze ostetriche e ginecologiche.

Per prenotare la vaccinazione antitetanica, è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected] L’alternativa è telefonare fino a venerdì dalle ore 9 alle 12 al numero 334-6705941.

Non è tutto, perché l’Open Day proseguirà anche nel pomeriggio.

Pomeriggio che vedrà protagonisti i più giovani: iniziative di prevenzione vaccinale per gli adolescenti, attività di promozione della lettura fin dalla più tenera età, attività dell’unità di strada di Ravenna e degli psicologi dello spazio giovani e dei consultori familiari.

Per i minori dai 12 ai 16 anni che non avessero aderito alla campagna anti-HPV è possibile prenotare la vaccinazione, inviando una mail a [email protected]

Saranno presenti alcuni istituti scolastici con proposte di attività per bambini da 0 a 6 anni. Una particolare attenzione verrà riservata alla presentazione dei Servizi Sociali e Socio Sanitari che operano sul nostro territorio a sostegno del mantenimento di stili di vita salutari e alla cura e prevenzione del disagio della persona, della famiglia e della comunità.