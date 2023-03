Open day in Questura Richiesti 500 passaporti

Due giornate - sabato 18 e domenica 26 febbraio - nel corso delle quali sono stati organizzati altrettanti Open day a Ravenna, Faenza e Lugo per rilasciare passaporti. Si è trattato della quinta e della sesta apertura straordinaria al pubblico degli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura di Ravenna e dei Commissariati di Faenza e Lugo. Proprio nell’imminenza delle festività pasquali, coloro che necessitavano di recarsi all’estero con tempistiche non compatibili con le date di prenotazione on line sull’agenda elettronica, hanno recepito l’invito degli uffici di polizia recandosi nelle giornate dedicate agli ’Open Day Passaporti’ per presentare l’istanza di rilascio del titolo di viaggio.

Nell’occasione tutti i cittadini che si sono presentati sono stati ricevuti dai poliziotti che hanno accettato ogni richiesta per il rilascio del passaporto, comprese quelle che non rientravano nei casi urgenti previsti. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo facendo registrare un elevato numero di adesioni, specie il 26. Nelle due giornate di ’Open Day’ effettuate in provincia sono state acquisite complessivamente circa 500 istanze per il conseguimento del passaporto, molte delle quali sono state evase a vista permettendo la consegna del titolo di viaggio in poco tempo.