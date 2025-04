Open Week Salute Donna. Iniziative in ospedale

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile e non solo.

Le strutture del network Bollino Rosa, tra cui l’Azienda USL della Romagna, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) in diverse aree specialistiche.

Le iniziative organizzate presso gli ospedali della Ausl Romagna sono consultabili sul sito www.auslromagna.it/open-week-salute-donna - e sui canali social Facebook e Instagram.

Cardiologia: esami ecg e colloquio con cardiologo per la compilazione della carta del rischio cardiovascolare. Lunedì 28 aprile, dalle 17 alle 19, presso gli ambulatori del Servizio di Cardiologia a Lugo, 24 prestazioni gratuite, dedicate alle donne tra i 40 anni e i 75 anni. Prenotazione obbligatoria 0544-287399.

Prevenzione oncologica e senologia: colloqui informativi con il Radiologo senologo. Nelle giornate di martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dalle 15 alle 16 presso gli ambulatori di Radiologia, Padiglione A di Lugo. Prenotazione obbligatoria: 0545-214199.

Medicina della riproduzione: video informativo del Centro Pma di Lugo: i percorsi diagnostici e terapeutici per la coppia infertile e percorsi di preservazione della fertilità, è pubblicato alla pagina web aziendale www.auslromagna.it/open-week-salute-donna.

Chirurgia generale: le patologie del compartimento pelvico anteriore, medio e posteriore stanno diventando negli ultimi anni sempre di maggior interesse medico e chirurgico, non solo per il notevole numero di pazienti coinvolti ma anche per l’impatto sulla qualità di vita che esse esercitano. Nella giornata di martedì 29 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 17.15, presso i poliambulatori del Padiglione C, Piano Rialzato, Ospedale di Lugo, visite per la disfunzione del pavimento pelvico, prenotazione obbligatoria 0544-287399.

Ginecologia: menopausa/perimenopausa con una ostetrica esperta. Lunedì 28 aprile, dalle 17 alle 19, presso il Consultorio familiare di viale Masi a Lugo saranno offerti colloqui dedicate alle pazienti in menopausa/perimenopausa. L’accesso è libero e gratuito.

Reumatologia: La Medicina Interna di Lugo partecipa all’iniziativa mercoledì 30 aprile, dalle 14.30 alle 16.00, visite reumatologiche presso gli ambulatori Padiglione C. Prenotazione obbligatoria 0544-287399, da mercoledì 16 a venerdì 18 aprile, dalle 10 alle 13 fino ad esaurimento posti.