"Opera strategica". Cantiere protetto da misure di sicurezza

Il primo sguardo al cantiere attira l’attenzione di tanti. Una trentina di addetti al lavoro a San Michele, dove gli operai stanno posando la lunga condotta del rigassificatore. Si tratta del tratto a terra del metanodotto del diametro da 36 pollici di collegamento fra la nave rigassificatrice BW Singapore e la rete nazionale di trasporto del gas. I lavori sono realizzati dell’appaltatore Max Streicher per conto di Snam Rete Gas, che ha affidato a Corinth Pipeworks la fornitura dei tubi in acciaio utilizzati nella realizzazione del gasdotto.

Il cantiere è protetto, com’è logico, da ferree misure di sicurezza. Un vigilante controlla l’ingresso, guarda chi entra, a tutti viene fornito un kit particolare. dalle scarpe agli occhiali, dal giubbetto al caschetto protettivo. Il sindaco Michele de Pascale illustra i lavori, con a fianco Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, sceso in Romagna per presentare i lavori collegati alla collocazione all’allacciamento del rigassificatore alla rete di trasporto gas nazionale.

E a scommettere sul rigassificatore nelle acque dell’Adriatico è soprattutto de Pascale. Per la città, ha evidenziato, si tratta di "un investimento strategico che è anche al servizio del Paese". Inoltre, "dentro al procedimento sono stati previsti circa 25 milioni di mitigazioni e compensazioni. Quindi, da una parte opere come la riforestazione di circa 100 ettari e, dall’altra, anche opere di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico".

La gigantesca condotta posata a San Michele fa una certa impressione, ma attenzione, è solo un tassello delle opere di allacciamento alla rete gas nazionale per permettere il collegamento con la FSRU BW Singapore, la seconda nave rigassificatrice acquistata da Snam la cui entrata in esercizio è prevista per la fine del 2024, che garantirà al Paese 5 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi oltre a quelli già forniti dalla FSRU Golar Tundra in attività a Piombino da luglio 2023.