Operai fuoristrada col furgone. Moto si scontra contro un’auto

Sono stati trasportati (uno con l’elisoccorso e l’altro in ambulanza) al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, i due operai edili che ieri mattina, lungo via Pieve Masiera sono rimasti coinvolti nella paurosa uscita di strada del furgone aziendale su cui viaggiavano. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 7.30. La coppia di operai, un 32enne e un 22enne, stava percorrendo via Pieve Masiera con direzione Fusignano-Bagnacavallo quando, all’altezza del civico 79, il conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada sulla propria destra, per poi abbattere parte della recinzione di un’abitazione e terminare la sua corsa a ridosso di un fossato. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo una valutazione delle condizioni dei due operai, il personale del 118 ha richiesto l’intervento dell’elicottero. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale ‘Bufalini’. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico è stato regolato a senso unico alternato.

Sempre ieri mattina, poco dopo l’incidente, se ne è verificato un secondo, alle porte di Conselice lungo la provinciale 35 ‘Puntiroli e Mensa’, vedendo coinvolte una moto (foto) e un’auto che procedevano da via Bastia verso il centro della cittadina. Per cause al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, a venire a collisione sono stati un motociclista di 37 anni che era in sella a una Suzuki e un automobilista di un anno più giovane che era alla guida di una Ford, con il primo che è stato sbalzato dal sellino ed è finito fuori strada sulla sua sinistra, terminando la sua corsa in un campo nei pressi di un’abitazione in corso di ristrutturazione. Illeso invece il conducente dell’auto. La richiesta dei soccorsi è stata pressochè immediata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, unitamente al mezzo avanzato di soccorso e in seguito, in vista di un trasporto del motociclista (in condizioni di media gravità) all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dell’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’.

lu.sca.