Uno non aveva il permesso di soggiorno e l’altro, sebbene fosse regolare, non aveva sottoscritto alcun contratto di lavoro. L’ispettorato del Lavoro, durante controlli sulla sicurezza compiuti in collaborazione con la polizia locale, ha individuato all’interno di un cantiere edile di Ravenna due operai di origine straniera entrambi impiegati in maniera irregolare.

Nelle fasi iniziali dell’ispezione, i due hanno peraltro tentato di allontanarsi per sottrarsi all’identificazione. Dalle successive verifiche, è emerso che erano stati reclutati da un artigiano anche lui di origine extracomunitaria. Gli ispettori hanno inoltre riscontrato violazioni riguardo alla sicurezza del ponteggio metallico.

Alla fine è scattata la sospensione dell’attività della ditta che occupava i due manovali irregolari ed è stata pure sospesa l’impresa committente per le violazioni in materia di prevenzione e sicurezza. Sono state così elevate sanzioni per un totale di 10mila euro e l’artigiano è stato denunciato per avere reclutato un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.