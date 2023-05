Operaio generico manutenzione meccanica

Azienda cerca operaio genericoaddetto manutenzione meccanica (richiesta per entrambi i sessi). Un’azienda di Russi, in provincia di Ravenna, che installa impianti, ricerca una figura che aiuti il personale specializzato, svolgendo semplici attività manuali di supporto, presso i cantieri dei clienti. Si richiede l’essere automuniti. Viene considerato titolo preferenziale un diploma di scuola media superiore o una formazione in ambito meccanico, attestati di frequenza del corso per conduzione dei carrelli elevatori e un’esperienza pregressa nella mansione. Il contratto proposto è a tempo determinato. L’orario è a tempo pieno: dalle ore 8 alle 12,00 e dalle ore 13 alle 17, dal lunedì al venerdì.

scadenza il 22 maggio 2023