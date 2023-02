Operaio morto alla Marcegaglia Chiesti due rinvii a giudizio

Bujar Hysa, operaio 63enne di origine albanese, era morto il 15 luglio 2021 in seguito alle ferite riportate un paio d’ore prima all’interno dello stabilimento di via Baiona della Marcegaglia. Il pm Daniele Barberini ha ora chiesto il rinvio a giudizio per due persone. Si tratta del procuratore speciale in materia di salute e sicurezza della Marcegaglia, un 46enne residente a Porto Corsini e difeso dall’avvocato Carlo Nannini. E di un 33enne ravennate legale rappresentate della Cofari, la cooperativa di facchinaggio per la quale la vittima lavorava in qualità di socio (l’uomo è difeso dall’avvocato Danilo Manfredi). Per entrambi, l’udienza preliminare è stata fissata per inizio giugno davanti al gup Sabrina Bosi: devono rispondere di omicidio colposo in cooperazione in ragione della contestata violazione di alcune norme. Tra le parti offese, oltre ai familiari del 63enne (tutelati dall’avvocato Riccardo Sabadini), figura pure il presidente dell’associazione italiana esposti sostanze cancerogene (avvocato Fabio Fanelli). In prima battuta per quanto accaduto, erano state sette le persone raggiunte da un avviso di garanzia, tre di Cofari e quattro di Marcegaglia: ma per cinque di loro – tutelate dagli avvocati Samuele De Luca, Ermanno Cicognani, Sergio Genovesi, Elena Zanni e ancora Nannini), la procura aveva...