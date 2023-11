Operaio muore di malore durante lavori post-alluvionali a Castel Bolognese

Un operaio di 40 anni è morto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso a causa di un malore che si è manifestato mentre l’uomo stava lavorando su un argine nei pressi di Castel Bolognese, non distante dalla via Emilia. L’uomo - residente nel Ferrarese - stava operando per conto di una ditta modenese nell’ambito di lavori post-alluvionali quando si è improvvisamente accasciato nella cabina dell’escavatore contro il vetro del mezzo.

Il primo a lanciare l’allarme, è stato uno dei colleghi impegnati vicino a lui in quella movimentazione terra. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118: ma per il 40enne non c’era ormai più nulla da fare. La salma, in attesa di eventuali accertamenti, è stata poi bloccata dalla procura di Ravenna. Oltre al capocantiere della ditta modenese, sono intervenuti anche i poliziotti del Commissariato di Faenza. Gli accertamenti svolti, hanno fin qui escluso piste non riconducibili a un improvviso malore. E hanno accertato che le norme contro gli infortuni sul lavoro, erano state applicate; e che il mezzo funzionava correttamente.