Operaio sbatte la schiena e finisce all’ospedale

È stato trasportato con l’elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità un operaio albanese di una quarantina d’anni, protagonista ieri mattina poco dopo le 11 di un incidente sul lavoro; 40 i giorni di prognosi. L’episodio è avvenuto in una palazzina in ristrutturazione in via Urano. Qui, stando a una prima ricostruzione, l’uomo stata lavorando in un terrazzo quando è scivolato, battendo la schiena a terra, restando immobilizzato. Sono stati i colleghi di lavoro a dare l’allarme. Sul posto per i rilievi i carabinieri e la polizia locale.