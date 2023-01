Operaio travolto dai pannelli elettorali A processo due dirigenti del Comune

Assieme a un collega, stava lavando i pannelli elettorali i quali, una volta sistemati all’interno del magazzino comunale, gli piombarono addosso, travolgendolo e provocandogli una frattura scomposta alla gamba sinistra. Per quel serio infortunio sul lavoro – i tempi di guarigione furono superiori a sei mesi – avvenuto il 6 agosto 2020 ai danni di un dipendente comunale, oggi 53enne, si trovano a processo due dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina. Si tratta della responsabile del settore Demografia e relazioni con il pubblico, difesa dagli avvocati Ermanno Cicognani e Alessandro Mancuso, e della dirigente del settore Lavori pubblici, tutelata dall’avvocato Lorenzo Valgimigli.

Il dipendente comunale ha anche avviato un’azione civile. Ieri non si è costituito parte civile, lo ha fatto però la moglie in ragione dei danni esistenziali patiti da lei e dal contesto familiare a seguito di quell’incidente. Il suo legale – avvocato Giuseppe Mazzini – ha inoltre chiesto la citazione, come responsabile civile di quanto accaduto, dell’Unione della Romagna Faentina, sulla quale il giudice monocratico Cosimo Pedullà si esprimerà nella prossima udienza fissata per metà aprile. L’incidente si verificò nel contesto della tornata elettorale del settembre di quell’anno nella quale, a Faenza, erano associati l’elezione del sindaco e il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Secondo gli accertamenti della Procura, quel pomeriggio, intorno alle 14, il dipendente comunale si trovava all’interno dei magazzini di via Lega. Con l’utilizzo di una idropulitrice, lo stesso stava effettuando il lavaggio dei tabelloni, uno dopo l’altro, prima una facciata poi la seconda, dopo aver slegato il fissaggio del filo di ferro, spostandoli in un’altra pila per completare l’operazione. Aveva appena finito di lavare la prima facciata dell’ultimo di 19 tabelloni, quando si accorse che l’intera la fila dei cartelloni si stava muovendo verso di lui. Per prima cosa l’operaio si preoccupò del collega che si trovava con lui e, istintivamente, per impedire che lo stesso fosse travolto da quella massa di materiale metallico, cercò di arginarne la spinta opponendosi con la spalla. Un gesto altruistico, che tuttavia non riuscì a impedire la caduta dei pannelli, dai quali fu travolto e sbalzato all’indietro di circa un metro e mezzo.

Una volta finito a terra, i tabelloni in caduta lo colpirono, in particolare la gamba sinistra restò intrappolata, cosa che gli procurò una frattura scomposta all’altezza di malleolo e perone. Secondo l’accusa, quei pannelli elettorati sarebbero stati impilati in modo tale da non garantire la loro stabilità dal rischio di rovesciamento. Normalmente, infatti, erano appoggiati inclinati, ancorati a pilastri di ferro e fissati tra loro con del filo di ferro, ritenuto sottile e arrugginito.

La Procura ravvisa la responsabilità delle due dirigenti – che i rispettivi legali reputano non sussistente – in quanto avrebbero omesso di adottare tutte le misure che, per la particolarità di quel lavoro, sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori che operavano in quel deposito nel magazzino comunale. Alle imputate vengono inoltre contestate negligenza e inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In buona sostanza, non avrebbero impedito quell’incidente. Da qui l’accusa, per entrambe, di lesioni colpose.

Lorenzo Priviato