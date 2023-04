’Operation Wowser’, quei due giorni che cambiarono la storia

Nella primavera del 1945 i territori a ridosso dei fiumi Senio e Santerno subirono il più terrificante bombardamento aereo della storia italiana. Gli Alleati la chiamarono ’Operation Wowser’. Cominciò con più di 4000 tonnellate di bombe sganciate in meno di 24 ore. Era l’inizio dell’attacco che avrebbe portato alla fine della guerra in Italia. E pochi episodi mostrano più chiaramente come in guerra nessuno vinca davvero.

Oltre ad un numero imprecisato di perdite inflitte dalle truppe tedesche, i soli bombardamenti del 9 e del 10 aprile 1945 causarono alla popolazione civile italiana 400 morti. Ma anche gli alleati ebbero le loro vittime: fra queste più di 250 furono causate da sganci fuori bersaglio.

Al di là delle statistiche, l’Operazione Wowser si lasciò dietro un’immensa scia di ferite più o meno visibile e creò una memoria collettiva che per decenni avrebbe unito reduci e popolazione civile in storie di dolore perdita e sopravvivenza. Castel Bolognese, Solarolo, Cotignola, Lugo, S.Agata, Massa Lombarda, Bagnara, Mordano, e parte dei territori di Imola e Fusignano non sarebbero stati più gli stessi.

Le cicatrici di quelle 24 ore sono ancora oggi visibili, a distanza di così tanto tempo. Dimenticate per più di 75 anni, le immagini di quei drammatici momenti sono state riscoperte nel 2020 da Marco Dalmonte, giovane e appassionato storico di Castel Bolognese, che ha effettuato un lavoro di recupero preziosissimo.

Le impressionanti riprese di quella drammatica giornata, mostrate per la prima volta al pubblico lo scorso anno con un successo di pubblico notevolissimo, saranno riproposte per l’ultima volta in questa stagione domani alle ore 20.45 a Faenza al cinema Sarti (via Carlo Cesare Scaletta 10). L’appuntamento, lo si capisce facilmente, ha un alto valore storico e documentale; la possibilità di vedere queste immagini non è cosa di tutti i giorni.

L’incontro di domani sera, che sarà a ingresso libero, fa parte delle celebrazioni ufficiali del Comune di Faenza per il 78° Anniversario della Liberazione ed è stato organizzato anche in collaborazione con l’Unione Romagna Faentina.

Daniele Filippi