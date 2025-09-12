Operativa la nuova stazione dei bus da lunedì arriveranno gli studenti

È operativo da poche ore il nuovo hub intermodale di Faenza, che coniuga la stazione ferroviaria e quella degli autobus, la quale dal 10 settembre ha ufficialmente trovato posto nel piazzale un tempo occupato dal vecchio scalo merci. Qui le corriere hanno il loro punto di riferimento faentino, dopo l’addio alla storica stazione posta su viale delle Ceramiche, quartier generale diventato col passare degli anni troppo trafficato per consentire le manovre dei bus senza causare puntuali rallentamenti: lo spostamento della stazione dei bus costituisce un’operazione attesa in città da decenni, per favorire la mobilità pubblica ma anche per sgravare il traffico su viale delle Ceramiche, imbuto in cui si concentrano buona parte dei flussi che attraversano Faenza.

Il nuovo hub comprende sei fermate: due in piazzale Cesare Battisti, davanti alla stazione, dedicate alle linee urbane 51, 52 e 53; quattro nell’area dell’ex-scalo merci, destinate alle linee che servono il forese (192, 193, 194), alle linee extraurbane e ai servizi sostitutivi ferroviari.

Il nuovo hub non è riservato solo a chi si muove in treno e bus: qui continua ad avere sede la stazione dei taxi, e in più sono disponibili da alcuni giorni pure le nuove biciclette del servizio di bike sharing. I pendolari e gli studenti non dovranno cambiare granché le loro abitudini: in corso Garibaldi continueranno a transitare i bus delle linee 189 (quella che conduce a Modigliana e Tredozio), 195 (che porta a Casola Valsenio e Riolo Terme) e 199 (che risale la valle del Lamone fino a San Martino in Gattara).

Analogamente, i bus per Forlì continueranno ad effettuare delle fermate in piazzale Sercognani (vale per le linee che conducono a Solarolo e per quella che collega Faenza alla Bassa Romagna) e Largo dei Bersaglieri (è il caso delle linee dirette a Forlì e Santa Lucia). Una decisione presa per fare sì che in particolare gli studenti possano utilizzare le stazioni più vicine alle scuole, in primis l’Itip Bucci e l’istituto Oriani, ma anche il liceo Torricelli, non lontano.

Per la piena operatività della nuova stazione dei bus occorrerà attendere l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026, previsto per lunedì 15 settembre, quando le corriere saranno affollate dagli studenti che raggiungono Faenza dai comuni limitrofi, oltre che da quelli della Bassa Romagna e della Romagna Toscana: uno ‘stress test’ il cui esito consentirà di valutare eventuali modifiche alla dislocazione delle fermate.

