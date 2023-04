"Operativi in un quarto d’ora Con il bel tempo altri sbarchi"

È la tarda mattinata quando il prefetto Castrese De Rosa e il sindaco Michele de Pascale fanno il bilancio dell’operazione-accoglienza della Humanity 1. "Dopo i due precedenti sbarchi del 31 dicembre e del 18 febbraio – afferma il prefetto - il sistema è rodato. Appena abbiamo avuto la notizia di questo terzo arrivo è bastata una breve riunione in prefettura, di un quarto d’ora, per essere immediatamente operativi. Anche se a bordo della Humanity 1 le condizioni non erano ottimali, non dovrebbero esserci casi da ricovero in ospedale".

Sembra certo che quella di ieri non sarà l’ultima nave carica di migranti ad approdare a Ravenna. "Leggevo poco fa che a Lampedusa sono già in 3mila all’hotspot" aggiunge De Rosa. "Quindi, sono prevedibili altri sbarchi. Con il bel tempo le navi saranno sempre in mare a raccoglierne, per cui non si possono fare previsioni ma mi aspetto che ci saranno altre occasioni come questa, perché questo fenomeno, purtroppo, non si riesce a gestire in altro modo. Ce ne faremo carico noi, siamo a disposizione, come sempre, con la capacità di accoglienza di Ravenna". Al momento, in città ci sono ancora una trentina di posti per i richiedenti protezione internazionale. Altri 30 saranno disponibili nei prossimi giorni attraverso manifestazioni di interesse per recuperare spazi "e speriamo a breve di allestire Santa Maria in Fabriago, dove possiamo accogliere altri 25 minori. Inoltre, abbiamo avuto la disponibilità delle suore che gestiscono la struttura di Brisighella, mentre il Comune di Faenza può ospitare 20-25 minori. La capacità di accoglienza di Ravenna - lasciatemelo dire - è di gran lunga superiore a tutti in Emilia-Romagna" conclude il prefetto.

Fino a quando eventuali nuovi arrivi non interferiranno con la presenza di navi da crociera, la struttura di Porto Corsini resta il luogo ideale per lo sbarco di migranti. In alternativa c’è la banchina della Fabbrica Vecchia con l’utilizzo del Pala De André e di scuole e palestre per i controlli sanitari e di polizia. "Ravenna ha dato nuovamente prova di umanità" commenta il sindaco de Pascale. "Però chiedo nuovamente al Governo di darsi una strategia complessiva. Chi arriva qui fa 4 giorni in più di navigazione. Non mi sembra ci sia la capacità di gestire il problema".

lo.tazz.