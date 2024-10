Operazione decoro al cimitero. Si rifanno i camminamenti, fresatura delle radici

Sono stati avviati, presso il Cimitero di Ravenna, interventi di manutenzione del verde da parte di Azimut, lo scopo è quello di aumentare il decoro e la fruibilità del luogo da parte deli cittadini. Sono tantissimi infatti coloro che ogni giorno si recano al cimitero per andare a trovare i loro cari, e c’è anche chi si spinge a visitare il Monumentale, con le sue tombe e lapidi antiche.

In questi giorni è in corso una operazione di fresatura di radici di alberi con sporgenza all’interno di alcuni percorsi pedonali del cimitero urbano. Questo per evitare che possano essere di intralcio e possano far inciampare chi percorre quei percorsi.

Inoltre è in corso una potatura generalizzata dell’intero parco arboreo presente all’interno, per mantenere in ordine la chioma degli alberi presenti e prevenire eventuali rotture derivanti dai drastici eventi meteorologici sempre più frequenti ed imprevedibili nelle aree romagnole.

Infine si stanno effettuando anche lavori di manutenzione e di riasfaltatura di alcune strade sempre all’interno del cimitero.