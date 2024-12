Operazione salvavita. In arrivo 200 defibrillatori e un’app aiuterà chiunque a intervenire

Sul territorio romagnolo sono in arrivo circa 200 nuovi fibrillatori che verranno distribuito in particolare in quei luoghi dove la loro presenza è meno frequente. L’acquisizione, presentata ieri dall’Ausl, è stata possibile grazie a fondi regionali pari a 382mila euro. In questo modo gli apparecchi, semiautomatici, aumenteranno di quasi il 20% rispetto alla presenza attuale. I dati internazionali dimostrano che la maggiore sopravvivenza da arresto cardiaco improvviso si ottiene quando, oltre alla rapidità dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso ed alla qualità dei trattamenti erogati, un primo soccorritore mette in atto manovre di rianimazione e, se possibile e guidato, di defibrillazione.

Grande importanza è stata data ieri durante la presentazione ai ‘primi soccorritori’, cittadini che, sotto la guida di un infermiere della centrale operativa del 118, attraverso una telefonata o una videochiamata, intervengano immediatamente. Per questo l’obiettivo è quello di rafforzare sempre di più la collaborazione tra i mezzi e i professionisti del 118 e i ‘primi soccorritori’ . Il legame è reso possibile attraverso un allertamento via App, ’APPDAE’, regionale Emilia Romagna che consente a coloro che hanno dato la propria adesione al progetto di essere avvisati di un probabile arresto cardiaco nelle vicinanze. In questo modo il cittadino, guidato da un infermiere del 118 può intervenire. "Molte persone – ha spiegato Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna – vengono colpite da arresto cardiaco anche senza segni premonitori. E riuscire a intervenire in tempi brevi e con un defibrillatore può essere determinante". I defibrillatori semiautomatici, ha spiegato Carradori, oltre ad essere semplici da usare, non sono pericoloso perché capaci di leggere attraverso le piastre la necessità di defibrillazione. L’Ausl invita i cittadini che abbiano seguito un corso di rianimazione cardiopolmonare a iscriversi all’app e a dare il loro contributo.

Nei comuni dell’Ausl della Romagna attualmente sono presenti 1200 defibrillatori, in luoghi pubblici, aziende, centri sportivi, centri commerciali, mezzi di forze di pubblica sicurezza, condomini ed altri luoghi.