Opere antifasciste, un bando per artisti

Per l’80esimo della Liberazione, la sezione Anpi di Solarolo, con l’Amministrazione comunale, chiama a raccolta artisti per realizzare un’opera in otto ore nella giornata di sabato 12 aprile 2025: dalle 10 alle 19. Lo spazio di realizzazione delle opere sarà, a seconda delle condizioni meteo, l’oratorio dell’Annunziata (via Foschi 6), o in piazza Garibaldi a Solarolo.

Il bando non prevede né vincitori né premi, ma l’esposizione aperta al pubblico delle opere all’oratorio dell’Annunziata giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 aprile dalle 17 alle 20 e, compatibilmente con ulteriori programmazioni, venerdì 25 aprile. è previsto anche un evento conclusivo il 27 aprile alle 16.30. Gli artisti possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 31 marzo 2025.