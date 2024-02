Opere di Marangoni, mille euro agli alluvionati

Ha dato i suoi frutti l’iniziativa di solidarietà promossa dalla Collegiata di Lugo con l’artista lughese Michele Marangoni, che ha messo a disposizione della parrocchia, a titolo gratuito, dieci quadri da lui realizzati affinché il ricavato della vendita andasse a favore di famiglie colpite dall’alluvione di maggio, come lui stesso. Da ottobre a dicembre i quadri sono stati esposti alla Collegiata, in contenitori offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, e sono stati messi in vendita a offerta libera, partendo da una cifra minima. "I quadri venduti sono stati sei su dieci – afferma Marangoni –, i restanti quattro rimarranno alla Collegiata per iniziative di solidarietà". Dalla vendita dei sei quadri sono stati ricavati circa mille euro, che sono stati destinati, ci informa don Leo, parroco della Collegiata, "a famiglie colpite dall’alluvione, come una famiglia con bambini che ha dovuto rifare tutto il pavimento, un’altra che ha dovuto cambiare casa". I quattro quadri rimasti, dice don Leo, "saranno appesi sullo scalone che porta alle sale parrocchiali, così saranno disponibili alla vista di tutti oltre che ancora acquistabili e il ricavato andrà sempre a favore di altri alluvionati o di persone bisognose".

Lorenza Montanari