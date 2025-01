Opere pubbliche, approvato il prezzario regionale del 2025

La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna recentemente ha approvato l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche per l’annualità 2025. Si tratta dello strumento concepito per garantire una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici e che rappresenta inoltre un valido supporto per professionisti, imprese del settore e privati che necessitano di effettuare interventi edilizi sui fabbricati.

Il Prezzario regionale funge da riferimento essenziale per la stima preventiva, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche in Emilia-Romagna, come previsto dal Decreto Legislativo. n. 36/2023. Ulteriori informazioni su www.confartigianato.ra.it.