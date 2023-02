"Opere pubbliche ferme, e il centro è degradato"

Si dicono "molto preoccupati" i consiglieri della Lega, Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari, visto che "il centro storico riversa in un annoso degrado, la manutenzione delle strade lascia il tempo che trova, i lavori pubblici sono in ritardo, la sicurezza non è sempre garantita, gli ingressi di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata non sono degni di una località come la nostra, troppe le cose trascurate, bastiƟ pensare all’organizzazione degli eventi". Opere pubbliche: "Il parco urbano e quello delle saline non partono, il water front di Pinarella, il rifacimento di viale Italia, il parcheggio del garage Europa sono fermi, e a tutto questo si aggiunge la problemaƟdella costituzione della ’fondazione di Cervia Turismo’ ormai in ritardo di quai un anno". Ad oggi "non sono ancora state presentate le ordinanze sul suolo pubblico, quella balneare e sulla sicurezza, per l’ennesima volta in ritardo, mentre gli imprenditori hanno la necessità di organizzarsi".