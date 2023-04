Opere pubbliche I prezzi crescono ancora

Un altro aggiustamento dei prezzi. La Regione ha emanato un nuovo listino per i lavori delle pubbliche amministrazioni del territorio, e non è certo la prima volta che succede: nel 2022 le revisioni sono state tre. Si tratta di aggiornamenti che rispondono all’inflazione e quindi all’aumento dei costi delle materie prime, ma che inevitabilmente portano i Comuni a una grossa mole in più di lavoro a livello burocratico, oltre che a trovarsi nelle condizioni di dover riprogettare lavori per tagliare e rientrare nelle spese.

Le revisioni progressive dei prezzi sono, ad esempio, il motivo per cui il progetto per il nuovo Pronto soccorso ha dovuto rinunciare in corsa a uno dei piani della palazzina che sarà costruita sopra all’attuale camera calda (dove arrivano le ambulanze, per intenderci): da quattro a tre, rinunciando ai dieci posti letto di Terapia intensiva previsti nell’ultimo piano, con l’auspicio di poterlo costruire in futuro. Stessa storia per la Casa della salute in Darsena, che farà a meno di Consultorio e Pediatria di comunità, rinviati al secondo stralcio del progetto non ancora finanziato. In altri casi si è scelto di ’metterci una pezza’ cercando fondi da aggiungere a quelli già destinati per coprire i costi di un cantiere per il quale sulla carta solo pochi mesi prima serviva una cifra più bassa. È il caso del maxi progetto per rimettere a nuovo la piscina comunale in via Falconieri, passato da 18 a 22 milioni: in questo caso, per la natura ’particolare’ dell’intervento, in finanza di progetto, parte dei costi aumentati sarà coperto da Arco Lavori e un’altra parte dal Comune, il cui contributo per l’opera è passato da 4 milioni e 500mila euro a 6 milioni e 350mila. Non è un caso isolato: anche l’Orangerie in Darsena, ad esempio, ha visto crescere i costi di 150mila euro l’anno scorso a causa dell’aumento del ferro. Recentemente, come scriviamo qui accanto, lo stesso destino è toccato anche al palasport.

Ora ci risiamo: il rischio è che i nuovi aumenti scombinino le carta in tavola in un momento già complesso per gli enti locali, che devono affrettarsi per rispettare i tempi delle pratiche imposti dal Pnrr col rischio, tra l’altro, che quegli stessi fondi concessi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano più sufficienti a coprire tutte le spese. Al momento è tutto ancora incerto: si attendono chiarimenti su come dovranno essere applicati i nuovi prezziari.

"Ci sono continui decreti che ci hanno accompagnato l’anno scorso e quest’anno in relazione all’emanazione di nuovi listini – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. Lì si spiega in che modo applicare gli aumenti e in concomitanza spesso vengono anche messi a disposizione dei fondi. Finora una parte del lavoro degli uffici è stata volta a rivedere costantemente i progetti, perché non potevamo andare in gara se i prezzi non erano quelli di riferimento dell’ultimo listino. Ci sono tantissime norme che vanno a riaggiornare il costo delle opere".

Il problema maggiore sorge, appunto, quando i lavori finiscono per non essere più finanziati: "Se non si ha la copertura nell’ambito di quel quadro economico bisogna andare a ritrovare quelle somme e deliberare di nuovo il progetto – aggiunge Del Conte –. C’è un lavoro importantissimo dietro a questo aspetto".