“Opere rovinate nella mostra”: il tribunale dà ragione al Mar, ma i proprietari vanno in appello

Ravenna, 14 gennaio 2024 – Non è ancora giunta a conclusione la vicenda delle opere di Amos Nattini che subirono danni al Mar in occasione della mostra ‘Commedia. Le visioni di Dorè, Scaramuzza, Nattini’ allestita dal 3 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016. In primo grado, a conclusione della causa civile avviata in tribunale di Ravenna nei confronti del museo dai proprietari delle opere, (residenti nel Parmense), il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento di danni al Mar. Contro la sentenza è stato presentato però ricorso e ora il procedimento è alle battute conclusive. Lo annuncia l’avvocato, l’esperto di diritto dell’arte Giulio Volpe, sul Giornale dell’Arte.

“Confidiamo – dichiara – che la corte d’appello di Bologna ristabilisca la fiducia verso le istituzioni culturali. È impensabile che chi presta opere a un museo pubblico se le veda restituite rovinate per una grave negligenza accertata in giudizio, e non ottenga un giusto risarcimento" dichiara il legale. A provocare i danni a 26 dei 100 fogli che compongono il corpus realizzato da Nattini e raffigurante l’intera Commedia di Dante, sarebbe stata, secondo la proprietà, la negligenza nella conservazione e nell’esposizione perché, vista la delicatezza delle opere, avrebbero avuto necessità di ambienti a temperatura e umidità controllate. Cosa che invece non sarebbe avvenuta. Era stato un inserviente, durante la mostra, a notare che alcune opere si erano staccare dai supporti, strappandosi.

La proprietà , secondo la ricostruzione del legale, dopo aver atteso un anno, durante il quale il Mar è stato più volte sollecitato affinché il danno venisse risarcito, avevano deciso, nel 2017, di intraprendere le vie legali. La sentenza di primo grado, emessa idal giudice Annarita Donofrio, riportava che a distanza di così tanto non era stato possibile stabilire in quale stato fossero le opere al momento della consegna, né lo stato di conservazione durante la mostra. Impossibile quindi stabilire un nesso tra i danni e la permanenza nel museo. I proprietari però non ci stanno e hanno deciso di ricorrere in appello. Secondo il loro legale Giulio Volpe, nonostante fosse stato avvisato anche per iscritto sulle modalità con cui i disegni avrebbero dovuto essere esposti, il Mar non si è attenuto alle indicazioni. Non solo, in occasione di un sopralluogo effettuato da lui stesso nel dicembre del 2015 al museo, la temperatura era risultata tra i 22 e i 23°C con un indice di umidità relativa tra il 37 e il 39%, valori nettamente inferiori a quanto previsto nelle condizioni generali di prestito garantite dal museo prima della mostra.

Il danno economico, secondo Melissa Ginaferrari, perito di parte dei proprietari, sarebbe attorno al mezzo milione di euro. L’attuale direttore del Mar, Roberto Cantagalli - all’epoca della vicenda il museo era diretto da Maria Grazia Marini - si limita a ribadire quanto esposto nella decisione del giudice. "Non ho conoscenza diretta dei fatti - osserva - e mi attengo quindi alla sentenza, secondo la quale non c’è un nesso di causalità tra chi ha custodito le opere e il danno".