Opere sul Senio, i cittadini chiedono "celerità"

La necessaria messa in sicurezza del territorio dopo le alluvioni che hanno colpito il territorio romagnolo, e la richiesta di celerità negli interventi dei cittadini. Due facce della stessa medaglia di cui si è molto discusso nelle ultime settimane a Faenza come a Castel Bolognese. Nella cittadina situata lungo la via Emilia le criticità legate al fiume Senio hanno tenuto banco durante le assemblee e gli incontri a cui hanno partecipato i cittadini e l’amministrazione comunale, così come nell’ultimo consiglio comunale, quello di venerdì sera a cui hanno partecipato anche i tecnici della Regione.

Nel corso degli interventi l’accento è stato posto in particolare sulla "situazione di criticità idraulica, tema che desta più preoccupazione in tutta la Romagna" come sottolineato dal sindaco Luca Della Godenza, e sugli interventi previsti nelle ordinanze commissariali, che dopo le somme urgenze legate al ripristino della sicurezza idraulica, consentiranno di rinforzare il sistema arginale e di aumentare la capacità di invaso delle golene. L’obiettivo finale, come ribadito a margine del consiglio comunale dal primo cittadino castellano "è arrivare al completamento degli interventi previsti dal Piano Stralcio, ovvero classificare gli argini al fine di alzarli e superare il Regio Decreto, realizzare 150 ettari di aree allegabili a sinistra e in destra Senio e infine completare le casse di espansione che oggi accumulano 2 milioni e mezzo di metri cubi di acqua. Dobbiamo arrivare agli oltre 4,2 milioni di metri cubi per mettere in sicurezza l’abitato di Castel Bolognese e finire i lavori per le prese di scarico". Complessivamente con gli interventi in questione "si riuscirebbero a trattenere circa 10 milioni di metri cubi d’acqua tra le casse del Senio e le aree allegabili nelle aree già identificate nelle anse del Senio tra Cuffiano e Ponte del Castello", interventi che "consentirebbero di mettere in sicurezza non solo Castel Bolognese ma tutta la vallata". Circa 3 milioni di euro dovrebbe essere la cifra dell’investimento prevista nell’ordinanza commissariale per incrementare la capacità di invaso. Nei giorni scorsi i cittadini della frazione di Biancanigo, circa una settantina tra agricoltori e proprietari di terreni e abitazioni avevano chiesto pubblicamente "la tempestiva messa in sicurezza del fiume, ed il ripristino con relativo innalzamento dell’argine come prima della realizzazione della pista ciclabile". I cittadini si sono detti "molto preoccupati, ogni volta che piove c’è l’allerta rossa e ci viene ordinato di evacuare la zona, siamo 120 persone, non ne possiamo più. Abbiamo subìto due alluvioni e chiediamo interventi celeri, ora temiamo anche la delocalizzazione".

Su quest’ultimo punto Della Godenza è stato chiaro: "Non saranno necessarie delocalizzazioni perché nessuno abita nelle golene - il commento del sindaco -. Purtroppo però dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un territorio fragile e l’allerta rossa è il campanello d’allarme che ci consente di salvare delle vite. Io oggi sono tenuto ad evacuare le persone potenzialmente a rischio per un tempo limitato sperando che non succeda niente. Ciò premesso tutti i lavori in somma urgenza sono stati fatti ma non bastano. È quindi fondamentale l’esecuzione dei lavori previsti".

Damiano Ventura