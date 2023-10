"Ora è passato alla next league"

Nel suo ufficio, presso la Casa di Spedizioni Riparbelli, Brusi non amava circondarsi di trofei. C’era solo l’umile Coppa Italia femminile, organizzata alla palestra Morigia e vinta nel 1980 dalle ’sue’ ragazze che, da quel momento, dettarono legge per dieci anni. Come la moneta da dieci centesimi di Zio Paperone, a ribadire che il passo più importante in un cammino pieno di trionfi fu il primo. Tuttavia, messo alle strette, Peppone ammetteva: "Mi piacerebbe essere ricordato come quello che ha portato Kiraly a Ravenna". Karch Kiraly, due volte campione olimpico, era la vedette proibita, quella che nessuno degli operatori italiani era riuscito a portare nel nostro campionato, allora il più prestigioso e danaroso del mondo. Brusi, nel 1990, ci puntò dritto. Karch voleva venire con il fido Timmons, sublime fuoriclasse, forse oscurato dall’aura divinizzata del ’Giocatore del secolo’. I budget ferruzziani lo permettevano. Giorgio Bottaro (che cominciava a costruire alla sua ombra la formidabile carriera di manager sportivo) volò negli Usa e tornò con i contratti firmati. I due californiani vennero poi ’romagnolizzati’ da Brusi, Ricci e da uno spogliatoio a trazione nostrana. "Ho appreso la notizia con grande tristezza – ha dettato Karch in un breve messaggio a Barbara Gelosi, storica segretaria e suo gancio di fiducia nei rapporti con Ravenna – Giuseppe è passato alla next league", ha detto King Karch accostando questo ultimopPasso ad una promozione sportiva.