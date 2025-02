Ora il Faenza ha un altro volto. E domenica un derby amarcord

"Nei 90 minuti di domenica scorsa con il Castenaso ho visto il miglior Faenza della stagione e, questo, ci deve dare forza e consapevolezza". Nicola Cavina, allenatore e ds del Faenza, ha commentato così la vittoria di prestigio, ma anche importantissima per la classifica in chiave salvezza, conquistata in casa contro il Castenaso, 3° della classe e avversario di rango. Il Faenza, al 4° risultato utile interno consecutivo, è sempre terzultimo, ma, con 24 punti, ha riattivato il meccanismo del playout ed ora potrà giocarsi le proprie carte, potendo ambire anche alla salvezza diretta, visto che la soglia è a sole 6 lunghezze. Crocevia delle ultime 9 gare di regular season – che prevede almeno 5 scontri diretti – diventa il derby di domenica prossima a Solarolo, vera e propria sfida salvezza, come o saranno in seguito quelle con Vis Novafeltria, Granamica, Massa Lombarda e Reno.

"Col Solarolo – ha proseguito Cavina – sarà una partita importante, ma come le altre. L’Arboscelli è storicamente un campo difficile. Affronteremo un avversario guidato in panchina da un tecnico preparato come Assirelli che, in 3 anni, ha creato un gruppo capace di raggiungere un traguardo incredibile. Senza dimenticare che il Solarolo viene da due vittorie consecutive contro la Reno e contro la Cava Ronco nel recupero di mercoledì".

Oltre ai punti in palio, Solarolo-Faenza sarà anche un suggestivo incrocio di ex, a cominciare proprio da mister Fulvio Assirelli, sulla panchina manfreda nel biennio 2017-19 in Eccellenza, proprio con Cavina nel ruolo di ds. La platea si allarga al vice Marco Cicognani, al preparatore atletico Andrea Guerra, al preparatore dei portieri Marco Visani, al team manager Renato Franceschini, assieme al figlio Diego, forte difensore. Il gruppo di giocatori tutti con un passato biancoazzurro è composto anche dai difensori Nicolas Morini e Giuseppe De Marco; dai centrocampisti Simone Errani, Andrea Costa, Matteo Kakmoli, dalle punte Filippo Assirelli, Lorenzo Rimini e Pietro Lanzoni. A questi si è aggiunto nel mercato di gennaio la punta Alberto Malo.

"Per quanto ci riguarda – ha aggiunto Nicola Cavina – da qui alla fine, le possiamo considerare davvero tutte delle finali. Dovremo ragionare partita per partita, con l’obiettivo unico di mantenere questo livello di prestazione, e magari migliorando qualche dettaglio in cui ritengo che la squadra abbia ancora importanti margini di crescita". All’andata, al ‘Bruno Neri’, finì a reti bianche, col Faenza a recriminare per un match dominato e un rigore non concesso per fallo di mano. Il bilancio dei 6 precedenti parla di 2 vittorie del Faenza, 3 pareggi e una vittoria del Solarolo.