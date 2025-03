Ora il Russi può respirare

Il 3-0 corsaro rifilato ai bolognesi dell’Osteria Grande, ha consentito al Russi di effettuare un importante balzo in classifica. Importante, non solo perché ha permesso di uscire dalla zona playout, ma anche a livello psicologico, perché ha certificato lo stato di forma degli arancioni nel momento topico della stagione. Tra l’altro, il successo esterno nello scontro diretto di Osteria Grande ha determinato lo scambio di posizioni nella griglia. Il Russi, ora undicesimo, in condominio con la Reno a 33 punti, ha scavalcato i felsinei, rimasti a quota 31, in piena zona playout, con Massa Lombarda e Sant’Agostino (con gli stessi punti) e col Faenza, che ha 25 punti.

Emblematico il tabellino di mercatori nel match di domenica. Sono infatti andati a rete gli attaccanti, da Saporetti a Venturi, fino a Salomone, subentrato al 20’ della ripresa e subito in gol dopo 10’. Proprio Salomone è il capocannoniere dei falchetti con 6 reti, seguito a quota 5 da Venturi. Per Saporetti invece si è trattato del primo gol stagionale. La cura Ferrario sta dunque dando qualche importante frutto. Col predecessore Farneti, esonerato a metà ottobre, il Russi aveva racimolato appena 3 punti in 7 partite, senza nemmeno una vittoria all’attivo, per una media di 0,42 punti a partita.

Con l’ex difensore del Ravenna alla conduzione tecnica molte cose sono cambiate e migliorate, il Russi ha conquistato 30 punti in 20 partite, passando ad una media di 1,5 punti a partita. Anche in termini realizzativi, si è registrato un importante incremento, passando dalle 5 reti realizzate nelle prime 7 giornate, alle 23 firmate nelle successive 20. L’operazione salvezza non è ancora stata completata. Anzi, è lontanissima, mancando 7 turni al termine della regular season ed essendo entrati nella fase cruciale della stagione, ma il morale è comunque tornato ad essere alto, ed ora i falchetti sono di nuovo padroni del proprio destino. Il Russi può concretamente ambire a giocarsi le proprie carte, anche se il valore degli avversari è altissimo. Anzitutto, il fattore campo: gli arancioni giocheranno fra le mura amiche del ‘Bucci’, 4 gare su 7. Ma dovranno vedersela con la nuova capolista, il Mezzolara, domenica in casa, poi, con Sampierana, Castenaso e Tropical Coriano, ovvero tutte formazioni in lizza per qualcosa di importante. Restano poi i derby, ovvero gli scontri diretti con Reno e Solarolo, oltre che la Cava Ronco.

Questa la classifica dei marcatori del Russi: 6 reti Salomone (3 rigori); 5 Venturi; 3 Brigliadori, Cobrescu, Lanzoni; 2 Ferretti; 1 Bertoni, Dradi, Gramellini, Guidi, Santomauro, Saporetti; 2 autoreti.